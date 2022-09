Napoli, buone notizie per i tifosi: probabile il rimborso totale del biglietto

Tutti i tifosi del Napoli saranno rimborsati dell’intero costo del biglietto: ecco cosa succederà nelle prossime ore, sull’argomento è intervenuta addirittura la politica.

La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla seconda vittoria consecutiva in Champions League contro i Rangers che ha regalato il primato solitario in classifica.

Sono bastate poche partite per spazzare via le voci che volevano un Napoli ridimensionato dopo il calciomercato estivo. La squadra allenata da Spalletti ha invece dimostrato, nonostante gli addii di giocatori molto importanti, di essere ancora molto competitiva. E oltre a un ottimo inizio di campionato che li vede in testa alla classifica insieme a Milan e Atalanta, gli azzurri hanno mostrato il loro meglio nella competizione più importante: la Champions League.

Dopo due anni di assenza il Napoli è tornato in grande stile distruggendo i vice campioni del Liverpool, una delle big più forti del mondo. Un 4-1 che rimarrà nella mente di tutti per tanto tempo, e che è stato seguito da un altro ottimo risultato in uno stadio bollente come Ibrox. Nonostante i Glasgow Rangers rappresentino senza dubbio la squadra meno forte del gruppo, gli uomini di Spalletti sono andati lì a esprimere il proprio calcio e a conquistare la vetta solitaria del girone.

Chi però non ha potuto assistere alla partita dal vivo sono stati i tifosi partenopei. A seguito della morte della Regina Elisabetta infatti la sfida è stata posticipata al giorno dopo e si è deciso di chiudere il settore ospite per problematiche organizzative relative all’ordine pubblico. Ciò ha causato molto disagio per coloro che voli e posti in hotel per la trasferta, tanto che sull’argomento è intervenuta anche la politica: ecco cosa è successo.

I danni sono ingiusti: ecco l’appello di Di Maio

L’attuale ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha voluto far sentire la voce di numerosi tifosi napoletani scrivendo a Mauro Bolla e a Lorenzo Lagorio, country manager per l’Italia rispettivamente delle due compagnie aree Ryanair ed Easyjet. Il politico campano ha affermato: “Sono ben consapevole del dolore del popolo del Regno Unito per il grave lutto patito per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Comprendo anche le ragioni di ordine pubblico che hanno portato al posticipo della gara. Preso atto di queste motivazioni, non è però possibile condividere la modalità e le tempistiche della decisione assunta”.

Ai responsabili delle due compagnie aeree Di Maio chiede quindi “che ai tifosi della SSC Napoli in possesso dei ticket della partita Glasgow Rangers-Napoli che avevano scelto di raggiungere il Regno Unito con le vostre compagnie e che non hanno potuto utilizzare tali voli, sia erogato un buono per poter acquistare nuovi biglietti aerei e poter volare in altre occasioni con voi”.

Una decisione giusta che andrebbe a sommarsi al rimborso totale da parte della società Calcio Napoli dei biglietti per la partita. I tifosi hanno fatto sentire la loro voce e presto avranno novità in tal senso.