Addio inaspettato e comunicato ufficiale della società. Si interrompe così un rapporto che in molti credevano poter essere ben più felice, tutti gli aggiornamenti.

Il calciomercato sappiamo da sempre poter essere ricco di novità e colpi di scena, sia in entrata che in uscita. Le sorprese possono però spesso riversarsi anche nel campionato, non solo quando squadre con un certo appeal non rispettino le aspettative oppure, contrariamente, quando compagini considerate poco attrezzate si distinguano per percorsi ben più nitidi e importanti. Spesso a lasciare a bocca aperta sono anche vicissitudini interne che leniscono fiducia e amicizia all’interno dei club, portando ad addii e separazioni inizialmente imprevedibili.

Gli esempi, del passato più e meno recente, potrebbero essere copiosi ma ci limitiamo in questa sede a riferire il comunicato ufficiale del club di Serie A che ha in queste ore annunciato la separazione consensuale da un giocatore giunto con aspettative ben più elevate e, soprattutto, al fine di innalzare il livello tecnico e di saggezza della rosa. Il riferimento è a quanto accaduto in casa Monza in questi giorni, ricchi di novità e cambiamenti dopo un inizio di campionato tutt’altro che felice e contraddistinto dalla disillusione totale rispetto a quanto prospettato dai tifosi dopo la campagna acquisti di Galliani e Berlusconi.

Annuncio ufficiale e separazione improvvisa: lascia il Monza

Nella giornata di mercoledì 21 settembre, infatti, i brianzoli hanno annunciato la separazione dall’ex campione di Italia, rimasto in Lombardia ma con una casacca diversa così da poter aiutare la compagine tutta nel non semplice compito di restare in Serie A. Come sappiamo, i biancorossi sono stati tra i protagonisti maggiori dell’ultimo mercato, sottintendente da parte loro il grande anelito al voler crescere e migliorare per poter restare aggrappati alla zona più alta rispetto alla cadetteria.

Le difficoltà ci sono state ma ciò che ha colpito è stato il suddetto comunicato legato al futuro di Andrea Ranocchia, approdato da svincolato dopo la decennale esperienza all’Inter. In seguito all’infortunio, l’ex nerazzurro ha alla fine concordato con grande deontologia di risolvere il proprio contratto. A seguire le parole ufficiali della società.

“AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza lo ringrazia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.