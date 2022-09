Inzaghi, che bordata! La critica dell’ex allenatore è durissima: tifosi inferociti

Che bordata per Simone Inzaghi! La critica pronunciata dell’ex allenatore nei suoi confronti è durissima: tifosi dell’Inter inferociti.

Arriva una pesantissima critica nei confronti del tecnico piacentino, le parole dell’ex allenatore sono difficili da digerire: i sostenitori nerazzurri sono inferociti, ecco cos’ha detto.

Tra le squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione di Serie A ci sono Juventus ed Inter.

Se per i bianconeri le difficoltà incontrate sono sorprendenti ma non imprevedibili, per gli uomini di Simone Inzaghi si tratta di qualcosa di totalmente inatteso.

I 12 punti raccolti sino qui, frutto di 4 vittorie e ben 3 sconfitte, lasciano decisamente l’amaro in bocca ma, soprattutto, preoccupano e non poco i tifosi. L’instabilità difensiva, due soli clean sheets in campionato e ben 11 gol subiti, mista ad infortuni importanti, su tutti Lukaku, e un clima in spogliatoio che non sembra essere idilliaco, hanno fatto sì ch i nerazzurri vivessero un crollo importante rispetto alla scorsa stagione.

Le scorie dello scudetto perso lo scorso anno contro i cugini del Milan possono sicuramente una causa ma non la motivazione totale. Ad essere sotto accusa è quindi Simone Inzaghi. Il fratello di Pippo, già criticato in alcuni frangenti della passa stagione, è reo di non avere la situazione pienamente nelle sue mani e di essere quindi succube di questo momento nero. Ad aggiungersi alle critiche ci ha pensato un noto ex allenatore: le sue parole sono pesantissime.

Il famoso ex allenatore non ha dubbi: questo è il problema di Inzaghi e dell’Inter

Quando si vive un momento di crisi come quello dell’Inter, è spesso prassi leggere sui giornali o sentire in televisione tantissime critiche nei confronti dell’allenatore. Per Simone Inzaghi i media non fanno eccezione. Il piacentino ex Lazio è tra i principali indiziati del periodaccio nerazzurro e a pensarla così non sono solo i tifosi.

Ad aggiungersi ai critici del tecnico c’è Arrigo Sacchi, lo storico ex allenatore del Milan ha aspramente criticato il mister dell’Inter in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue dure parole.

Inzaghi troppo timoroso? Secondo Sacchi sì, questa la disamina dell’ex CT della Nazionale il quale dice: “Il principio è sempre il solito: primo non prenderle, poi si vedrà”. Una critica dura al quale però si aggiunge la speranza di un cambiamento di rotta, a specifica domanda sulle possibilità di ripresa infatti, la risposta del mister emiliano è questa: “Ci sono perché nel gruppo ci sono ottime qualità individuali, giocatori di notevole esperienza”.

Per Inzaghi dunque tante critiche ma anche un barlume di speranza per il futuro, starà ora all’ex allenatore della Lazio invertire il trend negativo delle ultime settimane.