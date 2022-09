Immobile shock dal ritiro della Nazionale: le sue parole fanno tremare i tifosi

Direttamente dal ritiro della Nazionale arrivano parole scioccanti da parte di Ciro Immobile: le sue dichiarazioni fanno tremare i tifosi.

L’attaccante della Lazio, nella conferenza stampa di inizio ritiro, ha rilasciato dichiarazioni molto forti e sorprendenti: le sue parole fanno spaventare tutti i tifosi, ecco cosa ha dichiarato.

Dopo l’altalenante parentesi di giugno, torna in campo la Nazionale per le ultime due gare del giorne di Nations League.

Per gli azzurri di Roberto Mancini si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale del 2022, a novembre ci saranno infatti solo amichevoli e, come tristemente noto, nessun Mondiale da disputare.

Il clima intorno alla squadra campione d’Europa in carica resta ancora teso, scarno di quell’entusiasmo che aveva segnato la prima fase del ciclo manciniano.

A far discutere in questi giorni sono le scelte del CT il quale, come già fatto in passato, ha lasciato a casa nomi pesanti come Zaniolo e Zaccagni per convocare nuovi giovani da inserire nel giro azzurro.

Le sfide contro Inghilterra ed Ungheria saranno fondamentali per evitare la retrocessione nella fascia B della competizione UEFA per nazionali e, soprattutto, ridare fiducia all’ambiente.

Chi più di tutti ha bisogno di una scossa con la maglia dell’Italia è Ciro Immobile.

Il centravanti della Lazio ha paralto nella conferenza di inizio ritiro e ha subito attirato l’attenzione di tutti con una scioccante rivelazione: ecco quale.

Immobile e il difficile rapporto con la maglia della Nazionale: le sue parole sono incredibili

Ciro Immobile resta ancora oggi una delle certezze più chiare dell’Italia di Roberto Mancini.

Nonostante le prestazioni del bomber nato in Campania non siano mai state particolarmente brillanti, e in particolare non paragonabili a quelle con la Lazio, l’ex allenatore del Manchester City si fida ciecamente di lui come dimostrato ampiamente anche in passato.

Lo stesso Immobile ha quindi parlato del suo stato d’animo dopo la clamorosa esclusione dai Mondiali di pochi mesi fa: le sue parole fanno tremare i tifosi.

“Ho pensato al ritiro”, così il capitano della Lazio ha gelato la sala stampa durante le conferenza di mercoledì, un pensiero forte, arrivato a seguito delle pesanti critiche subite dopo l’esclusione da Qatar 2022.

A questo Immobile ha aggiunto di sentirsi uno dei leader di questo gruppo e, inoltre, di “rosicare” per essere visto come la’attaccante del Mondiale mancato e non quello dell’Europeo vinto.

Per il centravanti della Nazionale è dunque il momento di riscattarsi dopo il momentaccio vissuto in azzurro, i prossimi impegni potranno essere per lui la giusta occasione per farlo.