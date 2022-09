Gravissimo lutto per l’allenatore, tifosi e società si stringono intorno a lui

Un lutto difficile da affrontare per l’allenatore, si erano conosciuti a 13 anni per poi sposarsi anni dopo. I tifosi e la società che attualmente allena si stringono intorno a lui.

Un vuoto che ha colpito l’allenatore e la sua famiglia. A 46 anni è venuta a mancare la moglie e mamma di due bambini a causa di una malattia che da tempo l’aveva colpita.

Fabio Liverani e la sua famiglia stanno affrontando un grave lutto: all’età di 46 anni se ne va la moglie e mamma Federica, da tempo malata. Il marito e attuale allenatore del Cagliari le è stato vicino fino all’ultimo, domenica si era recato a Roma, dove la moglie era ricoverata, se ne è andata ieri pomeriggio.

A dare l’annuncio è stato il profilo Twitter della squadra di calcio del Lecce, club che fu allenato da Liverani dal 2017 al 2020 regalando una doppia promozione che permise ai salentini, dalla Serie C, di approdare in Serie A. Questo il tweet dei giallorossi: “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre“.

Nella serata di ieri è comparso anche il messaggio di Fabio che ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza in questo momento molto difficile per lui e la sua famiglia.

Il cordoglio dei club

Liverani ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza con un post pubblicato su Instagram, anche per pubblicizzare un nobile intento da parte sua e dell’ex moglie, ovvero una raccolta fondi per IFO, la struttura che, fino all’ultimo, le ha offerto supporto. IFO è una organizzazione che sin dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure anche grazie al “percorso oncologico” avviato negli ambulatori di oncologia medica: la missione è ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione.

L’ex centrocampista di Lazio e Fiorentina ha spiegato che la moglie aveva espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla sua famiglia un supporto tanto prezioso e importante. La missione delle famiglie Frangipane e Liverani sarà approntare un progetto di solidarietà in memoria di Federica.

Nel corso della serata di ieri sono arrivati anche le condoglianze del Cagliari, attuale squadra allenata da Liverani, e della Lazio, club nel quale Fabio ha militato dal 2001 al 2006.

Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 20, 2022