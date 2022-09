Raspadori al Napoli, è merito suo: l’insospettabile spinta arriva da un famoso allenatore

Giacomo Raspadori sta entrando sempre di più nei meccanismi offensivi del Napoli di Spalletti, ma un retroscena incredibile spiega di chi è il merito di questo trasferimento: si tratta di uno dei tecnici più famosi del mondo.

Nonostante l’addio di tanti giocatori importanti, il Napoli si è reso protagonista di un grande inizio di stagione: il popolo azzurro sta iniziando a sognare in grande.

Tra le migliori squadre italiane in questo momento c’è senza ombra di dubbio il Napoli, autore di un ottimo inizio di stagione sia in Italia che in Europa. In Serie A la squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla grande vittoria a San Siro contro il Milan che l’ha proiettata in testa alla classifica a pari punti insieme all’Atalanta. In Champions League è ancora nella mente di tutti lo spettacolare esordio contro il Liverpool di Klopp, seguito poi da un’altra convincente vittoria a Ibrox contro i Rangers.

Tutto questo dopo una burrascosa estate nella quale De Laurentiis ha subito moltissime critiche per alcune scelte di mercato piuttosto forti. Hanno infatti lasciato Napoli alcuni dei giocatori più rappresentativi ultimi anni: il capitano Insigne, Ospina, Ghoulam, Fabian Ruiz e soprattutto Dries Mertens, il cannoniere più prolifico della storia del club. Per sostituirlo la dirigenza ha deciso di puntare su un giovane italiano come Giacomo Raspadori.

La trattativa con il Sassuolo non è stata facile, ma alla fine Giuntoli è riuscito a strappare il sì del club neroverde per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un esborso importante per un giocatore che, però, ha un futuro roseo davanti a sé. Oltre al ragazzo, a spingere per il trasferimento è stato uno degli allenatori che più lo conosce e più ne ha saputo apprezzare le qualità: Roberto Mancini.

Ecco qual è stato il suo ruolo nel buon esito della trattativa: Raspadori conferma

Il commissario tecnico della Nazionale è stato fin da subito uno dei primi a credere nelle potenzialità del ragazzo nato in provincia di Bologna. Il 28 maggio del 2021 lo convoca per la prima volta nell’amichevole contro San Marino e poco dopo decide di inserirlo nella lista dei 26 dell’Europeo poi vinto dagli azzurri. Adesso Raspadori potrà crescere nel Napoli, con cui ha già timbrato il cartellino sia in Serie A che in Champions League.

Il pensiero di Mancini sulla bontà di questo trasferimento è stato decisivo sul buon esito della trattativa. Lo stesso attaccante lo ha confermato: “Le sue parole hanno rappresentato un aspetto molto importante, mi hanno portato ad accettare questa nuova realtà. Il suo messaggio è arrivato ed è stato importante per la mia scelta. Devo ringraziare Spalletti e il Napoli che mi hanno voluto a tutti i costi”.

Adesso sta a Raspadori crescere ancora di più e dimostrare di poter diventare in pianta stabile un titolare sia della squadra partenopea che della Nazionale Italiana.