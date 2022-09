La polizia perde il controllo dell’auto e sfonda un supermercato – VIDEO

Un’auto della polizia, lanciata in velocità per rispondere a una chiamata, sterza bruscamente per evitare un incidente e finisce per impattare contro un negozio della zona. Per fortuna non ci sono stati feriti ma il video dell’incidente è spettacolare.

Un video incredibile ripreso dalle telecamere di sicurezza di un supermercato mostra il momento in cui un’automobile della polizia perde il controllo e sbanda fino a “volare” all’interno del negozio. Una ragazza presente nel locale è stata letteralmente miracolata in quanto viene sfiorata dalla vettura ma senza conseguenze fisiche.

La vicenda è accaduta questa mattina verso mezzogiorno a Lisburn in Irlanda nella centrale Longstone Street. La polizia viaggiava a sirene spiegate per rispondere a una chiamata di emergenza con tanto di luci lampeggianti accese, quando il guidatore, per evitare l’impatto con un’altra auto che veniva in senso opposto, ha sterzato bruscamente e perso il controllo del mezzo, finendo appunto nel supermercato. I danni per il negozio sono stati moltissimi ma incredibilmente almeno non ci sono state vittime né feriti, solo tanta paura per la donna coinvolta e i poliziotti dentro l’auto. Pochi centimetri e sarebbe scattata la tragedia.