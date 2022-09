Meteo OGGI giovedì 22 settembre | Arrivo delle correnti fredde e cielo nuvoloso

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 settembre. Il tempo risulterà stabile e abbastanza soleggiato, con possibilità di addensamenti di nubi e locali fenomeni associati sui settori del Centro-Nord.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà abbastanza instabile, con cielo nuvoloso e l’arrivo di correnti fredde dai Balcani. Instablità che porterà piogge e rovesci su Sicilia, sud Calabria e Sardegna orientale, sebbene in generale attenuazione serale. Prevista nuvolosità irregolare su Trentino-Alto Adige e restante settore alpino e prealpino centro-occidentale, con possibilità di brevi piovaschi fino metà giornata. Il tempo risulterà maggiormente stabile e soleggiato sul resto d’Italia.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Previstia addensamenti di nubi, sostanzialmente innocue, fino metà giornata su Liguria di ponente, Piemonte, Valle d’Aosta e Alpi lombarde. Sul resto delle regioni, invece, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. A causa dell’incursione di venti freddi, le temperature risultano in calo su buona parte delle regioni.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Cielo prevalentemente soleggiato con modesti annuvolamenti a evoluzione diurna su tutti i rilievi appenninici, con addensamenti più intensi di nubi che interesseranno l’Abruzzo fino metà giornata. Possibilità di qualche debole pioggia durante le ore mattutine lungo le coste adriatiche. Nuvolosità irregolare sulla Sardegna, soprattutto sul settore sud. Possibilità di qualche locale e breve piovasco in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile anche al Sud. Modesti annuvolamenti a evoluzione diurna attesi al mattino su Molise e Puglia, a evoluzione diurna sui rilievi appenninici. Nuvolosità irregolare e intensa, invece, su sud Calabria e Sicilia, con possibilità di deboli piogge in prossimità delle coste, e brevi rovesci dal tardo mattino e nel pomeriggio sulle aree interne e montuose.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano stazionarie su valle d’Aosta, ovest Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e sul restante settore alpino e prealpino. Si registra invece un aumento sulla Sardegna e un generale calo sul resto d’Italia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in diminuzione su est Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e settori centro-meridionali di Puglia e Campania. Si registra un aumento su Valle d’Aosta e Piemonte, oltre che su ovest Lombardia, Marche e Abruzzo.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente dai quadranti nordorientali, con rinforzi su Liguria e coste dell’alto Adriatico. Deboli settentrionali sulla Sardegna, tendenti a moderati orientali sul settore nord, con ulteriori rinforzi sulle bocche di Bonifacio. Sul resto del paese soffieranno da deboli a moderati.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno molto mossi Ionio e basso Adriatico con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimo. Risulteranno mossi invece tutti i restanti bacini italiani.