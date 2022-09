L’autunno è un momento molto importante per il nostro organismo. Ma con quali ricette possiamo rimetterci in forma?

L’autunno, con i suoi stupendi colori, porta con sè tanti nuovi cibi da provare. Il fatto di gustare pietanze stagionali consente di mangiare prodotti genuini.

Ma che cosa bisogna prediligere per rimettersi un po’ in forma dopo tutti gli extra dell’estate? Ecco alcuni suggerimenti.

Alimentazione autunnale: caratteristiche

Per quanto riguarda una possibile dieta autunnale questa dovrebbe durare circa un mese, ma per continuare a mangiare sano ovviamente non c’è limite. Chi ama i carboidrati non ha niente da temere perché rimarranno ma in forma diversa, oltretutto i carboidrati contribuiscono a combattere lo stress. I cibi che invece contengono sali minerali ci aiutano a contrastare stanchezza e senso di spossatezza tipici di questo periodo.

Inoltre il nuovo tipo di alimentazione deve aiutare il nostro corpo ad abituarsi alle variazioni nella durata della giornata e al clima più freddo. Insomma, in qualche modo dobbiamo immagazzinare più energie possibili in vista del freddo inverno.

Tutti i cibi da preferire in autunno