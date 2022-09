Il nuovo social network supera TikTok e Instagram: ecco l’app che sta sbaragliando la concorrenza

La competizione tra i principali social network si fa ogni giorno più accesa. In questi mesi una nuova piattaforma sta superando i rivali con un notevole successo tra i più giovani.

Mentre Facebook perde la sua popolarità, soprattutto tra i più giovani, e Instagram viene attaccato per i suoi tentativi di imitare TikTok con l’hashtag #MakeInstagramInstagramAgain, una nuova piattaforma sta sbaragliando la concorrenza.

In questi anni la competizione tra i social network si è fatta sempre più accesa. Applicazioni come WhatsApp, Facebook e Instagram (tutte sotto al controllo di Meta) continuano ad essere sul podio tra le più scaricate. Negli ultimi mesi, però, l’azienda di Mark Zuckerberg si è ritrovata a fare i conti con un temibile avversario: TikTok.

Ciò spiega i tentativi di Instagram di copiare il social network che sta spopolando tra le nuove generazioni e le conseguenti polemiche scoppiate sul web. Ma ora anche TikTok è stato messo alla prova dalla nuova applicazione, conosciuta anche come il social network anti-Instagram, che si sta facendo strada con un notevole successo.

BeReal, il social network anti-Instagram

Il nome del social network che sta facendo preoccupare colossi come TikTok e Instagram è BeReal. L’azienda francese che ha ideato l’applicazione l’ha descritta come “un luogo sincero e divertente in cui le persone possono condividere le proprie vite con gli amici”.

BeReal è stata lanciata nel 2020 ma è solamente negli scorsi mesi che l’app è diventata una delle più scaricate. Negli Stati Uniti ha raggiunto quasi i 30 milioni di download, raggiungendo il sesto posto i social più popolari. Il successo di BeReal è dovuto alla sua autenticità. A differenza di Instagram, infatti, non presenta filtri in grado di cambiare i connotati degli utenti.

Ma come funziona? La nuova app invia ogni giorno, in un orario diverso, una notifica invitando gli utenti a postare una foto mostrando ciò che stanno facendo. Ognuno può postare uno scatto solamente una volta al giorno facendo vedere ai propri amici ciò che sta facendo in quel preciso momento.

Il social network attiva sia la fotocamera anteriore che quella posteriore: le foto scattate vengono caricate in contemporanea. Ogni utente ha due minuti di tempo per scattare la propria foto. Esiste anche la possibilità di rifarla ma BeReal indicherà agli altri quanti tentativi sono stati fatti prima di postare la foto.

Un’altra regola dell’app è che non si possono guardare gli scatti degli amici senza condividere i propri. BeReal richiede la partecipazione di tutti senza, però, cercare di tenere gli utenti incollati allo schermo (come accade con TikTok o Instagram). L’utilizzo del social network, infatti, è limitato: si può postare solamente una foto al giorno.

BeReal sta conquistando soprattutto la Gen Z che apprezza l’app proprio per la sua volontà di rendere i social network più reali e meno additivi. Ciò la contraddistingue da Instagram e TikTok che, per tantissimi giovani, rischiano di legarsi a depressione, disturbi alimentari o creare dipendenza.