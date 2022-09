Autunno: come prepararsi efficacemente al cambio di stagione

In Autunno cadono le foglie, il tempo peggiora e anche l’umore di molte persone. Come fare per prepararsi?

L’Autunno offre colori semplicemente spettacolari in natura, ma c’è anche chi ne risente pesantemente a causa della malinconia per la bella stagione ormai andata. A questo bisogna aggiungere anche l’accorciarsi delle giornate.

Ma come si può affrontare il cambio di stagione?

L’autunno e i suoi effetti sull’umore

Ci sono persone che adorano l’autunno e alter meno. In questa stagione si più diventare un po’ più spenti di prima, ci si sente anche più stanchi, senza ragioni particolari, può calare la concentrazione, inoltre arrivano i primi malanni, come tosse, raffreddore, ecc… A causa della diminuzione delle ore di luce le endorfine e l’adrenalina si affievoliscono e tutto questo a volte porta a sentirsi con l’umore a terra.

Come affrontare l’autunno col piglio giusto