Mangiare leggero ma con gusto: le ricette fondamentali

Mangiare leggero può essere una necessità o una scelta per la propria salute. Ecco come fare.

Molte persone si lamentano della pesantezza, magari la sera, con cui vanno a letto, poi c’è chi sta invece seguendo una dieta che prevede appunto di mangiare leggero. Le motivazioni per un determinato regime alimentare possono essere molto diverse.

Ma che cosa si deve assumere per mangiare leggero? Ecco la risposta.

Mangiare leggero: gli accorgimenti necessari

Innanzitutto l’ideale è quello di mettersi a cucinare, perché nei cibi preparati e preconfezionati ci sono additivi e conservanti che ovviamente non giovano alla salute. Inoltre non bisognerebbe cenare troppo tardi, occorre consumare la cena 2-3 ore prima di andare a letto.

Se infatti ceniamo vicino all’orario del sonno l’organismo non riesce a completare la digestione e può verificarsi il reflusso. Inoltre è bene non dimenticare di masticare tutto accuratamente. Infine non si deve esagerare, ovviamente, con le porzioni. Ma cosa dobbiamo mangiare, esattamente?

Mangiare leggero: qualche idea

Per quanto riguarda i carboidrati, questi non vanno eliminati, se desideriamo una pasta meglio che sia integrale, oppure vanno bene riso, farro e orzo con un po’ di olio Evo e parmigiano. Le porzioni dovrebbero essere per la pasta 50-60 gr. che si tratti del pranzo o della cena. Carni bianche: queste sono particolarmente digeribili, pollo e tacchino vanno benone, per quanto riguarda la cottura meglio se alla piastra e al vapore. I legumi vanno bene e vanno serviti in zuppe, minestre o con pasta.

Ecco qualche esempio: