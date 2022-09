Come truccare a meglio le carnagioni più scure, ecco quali sono i consigli da mettere in pratica.

Solo negli ultimi tempi alcuni marchi di trucco low cost presenti in Italia hanno cominciato a mettere sul mercato fondotinta e correttori per incarnati più scuri. Niente paura però perché si può trovare tutto ciò che vi serve coi suggerimenti giusti.

A ogni modo per un trucco perfetto è indispensabile trovare le tonalità giuste. Ecco come fare.

Pelle nera: le caratteristiche e i prodotti da usare

Le carnagioni più scure tendono, generalmente, a diventare più compatte e lucide e dunque vanno idratate con particolare attenzione, inoltre sarebbe bene effettuare anche l’esfoliazione. A ogni modo prima di procedere con il trucco bisogna studiare attentamente la propria carnagione per trovare i punti deboli e punti di forza, come sempre del resto.

Per quanto riguarda i prodotti un po’ più specifici, invece, si possono trovare presso brand come Mac, che per esempio offre una bella gamma di rossetti, da Sephora ci sono ottimi primer, Inglot invece è più indicato per fondotinta. Infine, se non volete o non potete spendere molto c’è Nyx.

Trucco perfetto per carnagioni scure: passo dopo passo

Ecco come procedere: