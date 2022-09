Make up in 5 minuti: tutti i passi fondamentali per essere perfette quando siete di fretta

Studentesse, lavoratrici e chiunque al mattino può trovarsi con poco tempo truccarsi, ma come fare un bel make up in 5 minuti?

Al mattino sono tantissime le donne che, per vari motivi, si ritrovano con 5 minuti contati di orologio per il proprio make up. Le motivazioni sono le più diverse, ma la situazione è comunque la stessa.

Effettuare un trucco in 5 minuti è possibile, basta scegliere pochi ma mirati prodotti che non richiedano tanto tempo per essere applicati. Ma come effettuare un buon make up che duri tutta la giornata e sia perfetto? Ecco tutti i consigli necessari.

Fast make up: il primo passaggio fondamentale

Il primissimo passaggio, ancor prima di ricorrere al trucco è quello di un’ottima routine di pulizia viso che, se effettuata con costanza consentirà al vostro volto di apparire più curato. Si può dunque usare un gel detergente schiumoso e una buona crema idratante e il gioco è fatto. Per quanto riguarda la crema meglio una in gel che si assorbe subito.

Bisogna sottolineare però che questo tipo di trucco, molto veloce, non è per tutte le donne, infatti funziona bene per le pelli che non hanno particolari problemi, non vale se per caso qualcuna soffre di acne, ecc…

I passaggi da non dimenticare

primer : magari uno con base idratante

: magari uno con base idratante correttore : stick veloce da passare sulle zone che necessitano di essere coperte, come la zona sotto gli occhi e la zona T, questo permette di creare una buona base da cui partire

: stick veloce da passare sulle zone che necessitano di essere coperte, come la zona sotto gli occhi e la zona T, questo permette di creare una buona base da cui partire fondotinta: scegliete una media o poca coprenza o magari una BB Cream, sono facili e veloci da stendere. La BB cream vi protegge dalle radiazioni del sole e dagli altri agenti atmosferici, inoltre applicado il fondotinta con la crema o con le mani risparmierete un sacco di tempo, mettetelo su fronte, naso, guance e mento e poi concludete con movimenti ampi e circolari

scegliete una media o poca coprenza o magari una BB Cream, sono facili e veloci da stendere. La BB cream vi protegge dalle radiazioni del sole e dagli altri agenti atmosferici, inoltre applicado il fondotinta con la crema o con le mani risparmierete un sacco di tempo, mettetelo su fronte, naso, guance e mento e poi concludete con movimenti ampi e circolari blush illuminante : una passata e il vostro volto avrà subito un aspetto fresco e sano

: una passata e il vostro volto avrà subito un aspetto fresco e sano cipria: da scegliere tra quelle opacizzanti per chi ha davvero i minuti contati, aiuta a rendere omogeneo il tutto, la scelta della cipria adatta al proprio viso è un passaggio molto importante, per applicarla usate un pennello ampio e setoso

Bonus se vi avanza ancora un minuto: