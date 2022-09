Uomini e Donne, Maria De Filippi frena l’ira di Tina Cipollari: “Hai toppato contro di me”

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, nello studio di “Uomini e Donne” si avvertono già i primi dissapori.

La conclusione dell’ultima stagione di “Uomini e Donne”, lo scorso 1° giugno, sembra già un ricordo lontano. Il celebre dating show, nato nel settembre del 1996 da un’idea di Maria De Filippi, anche quest’anno si è confermato uno dei programmi più seguiti del quinto canale.

Nessun dubbio, pertanto, circa il ritorno di dame e cavalieri nel palinsesto autunnale di casa Mediaset. Dopo la pausa estiva, i telespettatori si sono rituffati nelle storie del trono classico e del trono over, a partire da martedì 20 settembre.

L’incipit dell’edizione 2022-2023 non ha tradito le aspettative dei fan: già nelle prime due puntate, i nuovi protagonisti della trasmissione sono entrati nel vivo di quei litigi e battibecchi a cui il pubblico è da sempre abituato.

Tina Cipollari alla carica contro il nuovo cavaliere Claudio: “Hai toppato con me”

A scontrarsi in studio sono stati la storica opinionista Tina Cipollari e Claudio, un nuovo cavaliere 38enne originario di Napoli. A innescare la discussione è stata la dichiarazione di quest’ultimo rispetto al tipo di donne che solitamente lo attraggono: ovvero, quelle più mature. Un punto che ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che si è ritrovata a doversi scontrare con la provocazione del cavaliere: “Non guardo le donne più giovani…Mi piacciono le donne più grandi…Qual è il problema? Può anche darsi che mi piaccia tu…”. Il botta e risposta è continuato: “A me piacciono anziani e milionari…Hai toppato con me…Non mi guardare proprio…”, e si è prolungato a tal punto che la stessa Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire.

Maria De Filippi interviene contro la Cipollari: “Tina, ma lo lasci in pace?”

La padrona di casa si è rivolta direttamente alla Cipollari: “Tina, ma lo lasci in pace?”, un invito che non ha fatto altro che alimentare ancora di più l’ira dell’opinionista: “Ah ma chi è arrivato? Non si può neppure parlare con questo?”. Come se non bastasse, poco dopo ha cercato di provocare nuovamente il nuovo cavaliere chiedendogli se qualcuno del parterre femminile avesse attirato la sua attenzione. Claudio ha risposto affermativamente ma ha preferito non fare nomi, definendosi un uomo riservato. Anche su questo l’opinionista ha avuto da ridire: “Riservato? E vieni in un programma televisivo? Se eri riservato non venivi qua…”. Insomma, in meno di 24 ore, Tina Cipollari ha già trovato un nuovo nome da aggiungere alla sua lista nera.