Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini perde già una super protagonista

Patrizia Rossetti parla del suo futuro nella casa del Grande Fratello Vip 7 e anticipa la sua uscita di scena.

Le reti televisive hanno ormai ripreso regolarmente le attività dopo la pausa estiva e sono tornate a far compagnia al pubblico con i programmi più seguiti di sempre. Dopo la riconferma di popolari fiction e storici varietà, dal Palastudio di Cinecittà è anche partita la messa in onda del “Grande Fratello Vip 7”.

A convincere il pubblico nella scorsa edizione è stata la fashion blogger Jessica Hailé Selassié, che dopo una permanenza in casetta di 183 giorni è riuscita a portare a casa il montepremi da 100mila euro. Ma il suo nome, per lungo tempo al centro del gossip, è stato ormai eclissato dai nuovi protagonisti del celebre reality show.

In particolare, a conquistare i telespettatori fin dal giorno 1 è stata Patrizia Rossetti. Volto amatissimo dal pubblico televisivo degli anni ‘80, la conduttrice ha deciso di festeggiare i suoi 40 anni di carriera prendendo parte al Gf Vip.

Patrizia Rossetti: “Io a gennaio qui? Non posso ragazzi, non ci sarò”

Peccato che la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia potrebbe non protrarsi molto a lungo. A rivelarlo è stata la stessa concorrente: “Io a gennaio qui? Non posso ragazzi, non ci sarò”, ha dichiarato Patrizia Rossetti, “troppo lungo. Ho un sacco di cose da fare. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi”. La conduttrice televisiva avrebbe lasciato il rogito al suo agente e sarebbe da individuare in questa faccenda, protrattasi a lungo a causa della presenza delle belle arti, il motivo per cui la conduttrice televisiva potrebbe interrompere preventivamente la sua esperienza al Gf Vip.

Il motivo per cui Patrizia Rossetti dovrà lasciare il programma

Patrizia Rossetti ha definito la vendita della sua casa come il suo “tesoretto per il futuro” e dopo la lunga attesa dovuta alla burocrazia, non vuole perdersi questo momento rimanendo chiusa nella casa del Grande Fratello. “Sto 2, 3, 4, 5 settimane, ma non posso pensare di restare 3, 4 5, mesi”, ha dichiarato. E poi ha aggiunto: “Sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower”. Lucida e consapevole, quindi, la conduttrice televisiva potrebbe ben presto dire addio al pubblico nonostante il grande consenso riscosso fin dal suo ingresso nella casa del Gf Vip. Alfonso Signorini riuscirà a intervenire perché il destino della concorrente non sia già definitivamente segnato?