Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26-30 settembre: Vittorio e Adelaide ormai in guerra

Secondo le ultime anticipazioni, durante i prossimi episodi della serie Il Paradiso delle signore vi saranno degli sconvolgimenti, a partire dalla delusione di Vittorio Conti per alcune decisioni prese da Adelaide, ecco cosa accadrà in seguito nei nuovi appuntamenti trasmessi su Rai Uno dopo la visione delle puntate relative alle prime due settimane.

Dal lunedì 12 settembre è partita una nuova stagione de Il Paradiso delle signore, la fiction Rai arrivata alla settima edizione, e nelle prime puntate vi erano già state delle novità in merito alla gestione del negozio.

Tutto parte dalla fine della scorsa stagione, quando Vittorio Conti decide di partire per gli Stati Uniti per il periodo estivo in modo da poter far visita ai propri nipoti, ma tale viaggio rischierà di compromettere quanto creato a livello lavorativo.

In quel lasso di tempo, Adelaide di Sant’Erasmo otterrà infatti alcune quote del negozio in modo ingannevole, destando le prime preoccupazioni nei confronti di Conti, ma nei prossimi episodi il loro rapporto andrà a peggiorare ulteriormente, subendo un duro scontro.

Cosa accadrà

Nella settimana tra il 26 ed il 30 settembre saranno diverse le vicende in ballo, a partire da quanto accadrà al locale di abbigliamento a Milano, dove verrà distribuita un’apposita rivista, denominata Paradiso Market, ormai prossima all’uscita.

Nel frattempo, Adelaide sembrerebbe intenzionata a cedere le sue quote, comunicando la notizia a Matilde. Di tale scelta, lo viene a sapere lo stesso Conti, intenzionato ad acquisirle da lei stessa.

Prossimi sviluppi del serial

Quando però tutto sembra portare ad una retta via ed ormai vicina la serenità di poter possedere le intere quote del Paradiso delle Signore sono ormai cosa fatta, all’improvviso Adelaide cambierà i propri piani.

A quel punto, Vittorio Conti rimarrà deluso e spiazzato da tale comportamento. Anche Matilde avrà le sue delusioni con Tancredi dopo quanto gli era accaduto di recente. Queste ed altre vicende animeranno la prossima settimana de Il Paradiso delle signore, i cui appuntamenti sono a metà pomeriggio su Rai Uno da lunedì a venerdì, appena terminato il programma Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.