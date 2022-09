Alessandro Tersigni, la confessione di Vittorio del Paradiso: “Ecco perché non pubblico foto dei miei figli”

Alessandro Tersigni non trascorre molto tempo sui social. L’attore ha di recente spiegato perchè non mostra le foto dei suoi figli e le sue parole hanno fatto immediatamente il giro della rete. “È un’inclinazione, non ce la faccio a cercare il consenso in questo modo”- ha detto tra le altre cose, dichiarazioni che hanno trovato accoglimento, ma anche qualche critica.

L’attore de Il Paradiso delle Signore svela perchè non si mostra spesso sui canale social

Alessandro Tersigni ha 42 anni ed un attore amatissimo dal pubblico nostrano. Protagonista di una delle fiction più amate di casa Rai, “Il Paradiso delle Signore” sta per intrattenere i telespettatori con un’altra fiction, sta infatti per andare in onda la seconda stagione di “Cuori”.Per lui è un periodo florido sia dal punto vista professionale che sentimentale. L’interprete è sposato con con Maria Stefania Di Renzo dal 2016 ed hanno una bellissima famiglia.

L’attore e la sua compagna hanno due figli, Filippo di 5 anni e Zoe, una splendida neonata. Di recente l’attore si è raccontato ai microfoni del settimanale Visto ed ha svelato: “Quando si lavora sulla lunga serialità c’è il rischio che le vicende personali di qualcuno possano subire un momento di stasi. E il pubblico lo nota. Quest’anno c’è un ritmo diverso: ci sono tante nuove storie, frizzanti, tante nuove location oltre a nuovi ingressi nel cast. È tutto molto stimolante”.

Alessandro Tersigni: “Non vado a cercare il consenso social”

Poi l’attore ha chiarito perchè non è molto avvezzo all’utilizzo dei social: “Non è una scelta, ma un’inclinazione. Non ce la faccio a condividere gli affari miei. Magari capita che la mattina dopo la doccia mi faccia un selfie e voglia pubblicarlo ma poi mi freno e mi dico: “Ma chi me lo fa fare?”- ha detto.

Poi ha aggiunto: “Non vado a cercare il consenso social, mi piace condividere il mio lavoro ma sul resto sono più prudente. Forse sbaglio, perché oggi i social hanno un’importanza sempre più marcata. Ma io vivo bene anche senza farmi condizionare e poi non mi piace passare il tempo attaccato al telefono”.