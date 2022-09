Arriva un’inattesa novità sul futuro di Max Allegri: si avvicinano le dimissioni che possono cambiare tutto

Arriva un’inattesa novità sul futuro di Allegri: si avvicinano le dimissioni che nessuno si aspettava, ecco cosa succederà per il tecnico.

Dal CDA che si terrà venerdì 23 settmebre potrebbero arrivare importantissime novità in casa Juventus: le eventuali dimissioni citate da Il Messaggero potrebbero cambiare il futuro del tecnico toscano: ecco cosa sta succedendo.

La situazione in casa Juventus si fa sempre più critica di settimana in settimana tra risultati sotto le aspettative e continue contestazioni dei tifosi.

I bianconeri, dopo un ciclo lungo 10 anni, sembrano essere sprofondati in una crisi con pochi eguali nella storia del club e i motivi, o presunti tali, sembrano essere chiari e definiti.

Sotto accusa negli ultimi mesi ci è finito Massimiliano Allegri, tecnico protagonisti sia di 5 anni meravigliosi alla guida dei torinesi che di un ritorno alquanto disastroso nei risultati.

Il mister toscano è sempre più oggetto di proteste e di critiche da parte sia dei sostenitori della squadra che della stampa, mai morbida con lui per via delle prestazioni scadenti offerte dalla Juventus.

Tra una filosofia di gioco percepita come stantia e dichiarazioni poco convincenti, le richieste di esonero sono sempre più copiose per il tecnico che non sembra in grado di invertire il momento negativo.

A poter riscrivere il suo futuro è una clamorosa indiscrezione riportata dal Messaggero che parla di dimissioni imminenti per un membro della dirigenza: ecco cosa sta accadendo.

La Juventus prepara la rivoluzione: la notizia cambia il futuro di Allegri

A poter segnare un punto di svolta chiave nella stagione della Juventus è il Consiglio di Amministrazione previsto per venerdì 23 settembre.

Sebbene non sia prevista alcuna discussione circa il futuro di Massimiliano Allegri, durante il CDA si aprirà inevitabilmente una parentesi circa il futuro tecnico della squadra e proprio qui potrebbe uscire una clamorosa notizia.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, a dare le proprie dimissioni potrebbe essere Pavel Nedved: il vicepresidente potrebbe quindi fare lui per primo un passo indietro in questo momento difficile.

L’eventuale uscita di scena da parte dell’ex pallone d’oro aprire scenari di permanenza di Allegri, almeno fino a novembre quando ci sarà la pausa per il Mondiale in Qatar.

Nedved è attualmente il principale esponente della frangia “Antiallegriana” presente in società e, come inevitabile, il suo addio rinforzerebbe la posizione del tecnico toscano a cui verrebbe quindi data una nuova chance. Starà dunque ancora ad Allegri cercare di risolvere questa crisi durissima per la Juve.