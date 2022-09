Milan, che ansia per Maignan: le dichiarazioni tranquillizzano però tutti i tifosi rossoneri

C’è ansia in casa Milan per capire l’entità dell’infortunio di Mike Maignan con la Nazionale Francese: alcune dichiarazioni hanno però tranquillizzato tutti i tifosi impauriti di perdere a lungo il loro portiere.

I rossoneri subito dopo la sosta avranno partite molto importanti da affrontare come il big match contro la Juventus e la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea.

La sosta delle Nazionali ha rappresentato da sempre e soprattutto nell’ultimo periodo un pericolo per quanto riguarda la questione infortuni. Le tante partite ravvicinate espongono quasi tutti i giocatori a problemi fisici che poi possono avere ripercussioni una volta tornati nei rispettivi club. È il caso di Mike Maignan, schierato dal 1′ con la sua Francia nella partita di Nations League contro l’Austria e costretto a uscire al termine del primo tempo per un problema al polpaccio sinistro.

Un infortunio muscolare che gli impedirà certamente di saltare sicuramente la prossima partita dei transalpini contro la Danimarca. Solo gli esami strumentali quantificheranno i tempi di recupero, ma questa notizia ha mandato nel panico i tifosi rossoneri, già costretti a far fronte ai ko di Tonali e Theo Hernandez. L’importanza del portiere francese all’interno della rosa del Milan è infatti fuori discussione sia per valori tecnici che morali.

Arrivato nella scorsa stagione per sostituire il partente Donnarumma, Maignan non ha mai fatto rimpiangere il suo predecessore a suon di grandi prestazioni. Nominato miglior estremo difensore della Serie A, il classe 1995 è stato senza dubbio uno degli uomini decisivi per lo scudetto. A confermare tutto ciò ci ha pensato qualcuno che tra i pali ha scritto la storia di questo sport: Gianluigi Buffon.

Buffon è stato senza dubbio il miglior portiere della sua generazione oltre che uno dei più vincenti e influenti di tutti i tempi. A 44 anni suonati non ha nessuna intenzione di smettere e anzi sta cercando di riportare il suo Parma in Serie A. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il Campione del Mondo nel 2006 ha rivelato alcuni aneddoti sul francese: “Quando tornai da Parigi alla Juve mi chiesero dei portieri. Dissi di Maignan del Lille, che però nessuno considerava. Mi chiedevo il perché”.

Poi però il Milan decise di acquistarlo, e per questo motivo Buffon fece i complimenti al suo amico ed ex compagno di Nazionale Paolo Maldini: “Quando il Milan lo prese mandai un messaggio a Maldini, dicendo che in pochi credevano in lui ma che avevano preso un grande portiere. Ed infatti è andata così”.

Parole molto importanti che sanno di investitura per il francese da parte del più grande di tutti. Per questo motivo i tifosi rossoneri possono stare tranquilli: anche se dovesse saltare qualche partita, Maignan continuerebbe a rappresentare un pilastro della squadra.