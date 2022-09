Ballando con le Stelle, tutto pronto: coppie, maestri e giudici | Tutto quello che c’è da sapere

Sono state scelte le coppie della prossima edizione di Ballando con le stelle, andiamo a vedere quali saranno gli abbinamenti tra concorrenti e ballerini nelle prossime settimane.

Dopo l’ufficializzazione dei concorrenti vip pronti a mettersi in gioco nella prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci, si conoscono quali saranno i loro partner.

La notizia è arrivata da poche ore, in quelle prossime i nuovi concorrenti avranno modo di conoscere i rispettivi compagni di avventura, in modo tale da affinare l’intesa ed apprendere da loro i segreti del ballo in tutte le sue sfaccettature.

Il tempo a disposizione non è esagerato, l’8 ottobre partirà la prima puntata del programma, ed ognuno di loro cercherà di non farsi trovare impreparato al giudizio della giuria e del pubblico di casa.

Quali scelte sono state fatte

Sono rimaste 4 le ballerine con un passato da trionfatrici nel programma: a partire dal ritorno di Veera Kinnunen, la quale sarà affiancata da Giampiero Mughini, mentre Anastasija Kuzmina affiancherà Lorenzo Biagiarelli, Lucrezia Lando ed Alessandra Tripoli dovranno aiutare rispettivamente i due comici Dario Cassini ed Enrico Montesano.

Per Gabriel Garko ci sarà invece la presenza di Giada Lini, mentre il modello Alessandro Egger avrà come partner di ballo Tove Vilfor, Un decano del programma come Samuel Peron avrà modo di avere come personaggio famoso una veterana della canzone, vale a dire Iva Zanicchi.

Le altre novità

Rispetto all’ultima edizione, quella vinta da Arisa e Vito Coppola, saranno ben 6 le new entry tra i ballerini, mancherà proprio il vincitore della scorsa stagione. A subentrare saranno Angelo Madonia con la speaker Ema Stokholma, mentre Pasquale La Rocca è stato abbinato con Luisella Costamagna, invece Simone Casula ballerà con Rosanna Banfi.

Simone Arena e Roly Maden aiuteranno rispettivamente in questa avventura Marta Flavi e Paola Barale, mentre vi sarà una coppia tutta al maschile, quella formata da Moreno Porcu ed il nuotatore Alex Di Giorgio. Questa la composizione delle coppie pronte a partecipare all’edizione numero diciassette di Ballando con le stelle, il cui inizio è previsto il prossimo 8 ottobre. Ci sarà un’ulteriore novità, in quanto le puntate del programma della Carlucci saranno 11 e non 10 come nelle ultime stagioni.