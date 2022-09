Rocio Munoz Morales, la confessione su Raoul Bova: “Ho dovuto mantenere il segreto”

Si è raccontata Rocio Munoz Morales, fornendo una confessione riguardante il suo compagno Raoul Bova per una scelta ritenuta la più difficile della sua vita, ecco di cosa si tratta e quanto ha rivelato.

Da alcuni anni fanno coppia fissa, i due attori si conobbero nel cast del film Immaturi, dove facevano coppia, preludio a quanto sarebbe accaduto nella vita reale. La coppia sta insieme da oltre 10 anni ed hanno avuto insieme due figlie di nome Alma e Luna.

Le loro carriere si sono poi sviluppate nel corso degli anni, l’attrice spagnola si era fatta conoscere al pubblico italiano per quel film, e dopo i vari impegni a livello cinematografico, qualche tempo dopo ha avuto modo di essere co-conduttrice in una serata del Festival di Sanremo nell’edizione 2015 condotta da Carlo Conti.

Di recente è stata madrina ad un altro Festival, quello del Cinema di Venezia svoltasi all’inizio di questo mese, mentre la sua storia con Raoul Bova procede a gonfie vele, anche se la stessa Munoz Morales ha confessato cosa gli è accaduto nel recente passato, in cui al compagno non ha potuto dire la verità.

Cosa ha dichiarato

Intervistata dal settimanale Nuovo, ha parlato proprio della sua esperienza vissuta nella città lagunare, in particolare quando ha saputo la notizia, è stata costretta, come da da regolamento della kermesse, a non rivelarla fino a quando non è stata data per ufficiale.

In quel lasso di tempo, la Munoz Morales ha dovuto fare finta di nulla ed al settimanale ha detto: “Forse è stata la cosa più difficile di tutta la mia vita, non ho potuto parlarne con Raoul Bova ed anche ai miei genitori“.

Le altre rivelazioni

Un segreto attraverso il quale non ha potuto condividere la gioia con le persone più care, fino al fatidico momento, a Venezia l’attrice spagnola si è presa la sua soddisfazione, e quando il compagno e gli amici lo hanno saputo, ha potuto liberare la gioia insieme a loro.

Riguardo invece alla sua storia con Raoul Bova ed ad un possibile matrimonio, Rocio Munoz Morales ha spiegato: “Mi piacerebbe molto, ma essendo tradizionalista, la proposta deve arrivare da lui stesso”.