Ambra Angiolini, la verità sulla casa: davvero la sta occupando abusivamente? Le parole dei suoi legali

Fa ancora molto discutere la vicenda di Ambra Angiolini e della casa in cui abita, ecco quale sarebbe la verità secondo gli avvocati della giudice di X Factor ed attrice romana, dopo le accuse a lei rivolte.

Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web le parole di Silvia Slitti, la quale sul suo profilo Instagram ha duramente attaccato Ambra Angiolini, accusandola di vivere nella sua casa e raccontando cosa era accaduto.

Qualche anno fa, Silvia Slitti, organizzatrice di eventi, aveva deciso di trasferirsi per qualche mese in compagnia del suo marito, l’ex calciatore Giampaolo Pazzini, lontano da Milano.

Decidendo di affittare la dimora per un certo lasso di tempo, ad acquistare l’abitazione per 10 mesi era stata Ambra Angiolini, all’epoca dei fatti la nota attrice era legata all’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, ma poi la coppia si era lasciata, ma nonostante questo la diretta interessata era rimasta ad abitare a Milano, anche oltre il periodo consentito.

Le accuse mosse

Dopo un’ulteriore scadenza fissata al 15 settembre non rispettata, la Slitti ha sbottato, affidandosi al suo profilo social Instagram e poi ad un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, dove ha spiegato la situazione ed il suo stato d’animo, specificando come in questo momento viva insieme al figlio in un albergo.

Tali affermazioni non sono passate inosservate, ma per diverse ore non era arrivata alcuna replica da parte di Ambra, ed a pensare di difenderla e spiegare questa particolare situazione ci hanno pensato direttamente i suoi legali.

Quale risposta è attesa

Direttamente sulle colonne di Repubblica, gli avvocati dell’attrice sono stati netti ed hanno dichiarato: “Sono notizie riportate in modo distorto, vi è una lesione dell’onorabilità e della privacy di Ambra Angiolini, imponiamo sin da subito la cessazione di ogni commento o illazione”.

Vista la situazione venutasi a creare, sceglie il silenzio per il momento Ambra Angiolini, ed in attesa venga risolta la vicenda della casa, l’attrice si trova al momento impegnata come giudice di X Factor, a circa un mese dall’inizio della fase finale del talent, dove i concorrenti scelti per il serale si andranno a misurare ogni giovedì sera nei live.