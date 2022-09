Annuncio bomba e dietrofront immediato, ecco cosa sta succedendo a Wanda Nara e Mauro Icardi, tra le coppie più chiacchierate di questo momento.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al diffondersi di tanti rumors e indiscrezioni inerenti alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, contraddistinta da plurime ricostruzioni e voci circa i retroscena del divorzio e, ancora, la possibile pregnanza della nuova fiamma dello storico 10 della Roma. Quest’ultimo aveva già gettato luci sulla vicenda, parlando a Il Corriere della Sera e presentando il proprio punto di vista dopo le tante perplessità nate in seguito a quell’annuncio totalmente antitetico rispetto alle smentite di marzo.

Se della non più coppia romana si continuerà a parlare, però, in queste ore c’è stato un altro clamoroso annuncio che rischia di far coesistere, seppur con veemenze e attenzioni diverse, la questione Totti-Blasi con quella Icardi-Wanda Nara. La singolarità del rapporto tra i due argentini risiede non solo nel principio del proprio amore ma anche nelle tante vicissitudini che abbiano interessato due personaggi legati anche da un rapporto professionale. Ricorderete il gossip circa l’adulterio di Wanda Nara, quando il non più marito giocava alla Sampdoria con l’amico ed ex collega Maxi Lopez, all’epoca compagno di vita dell’agente-modella.

Divorzio Icardi-Wanda Nara: la storia Instagram parla chiarissimo

Il tradimento con Mauro e la separazione da Maxi Lopez saranno al centro di discussioni, gossip e ironie social, nonché la causa della fine di un’amicizia tra i due giocatori. Da quel momento, la storia seguirà un canovaccio ai più noto, con la moglie di Icardi pronta subito a svolgerne le veci di agente e di curatrice dei suoi interessi lavorativi.

Non poche le uscite a vuoto e le accuse mosse dalla show-girl nei confronti di Spalletti ai tempi nerazzurri e, in generale, su quello spogliatoio dal quale l’argentino verrà allontanato per un comportamento non proprio deontologico. Anche la sortita da Milano non cambierà però la posizione di Wanda, sempre pronta a mettere bocca su questioni calcistiche e a rilasciare dichiarazioni non sempre favorevoli verso il club che stipendiasse il proprio compagno di vita. Ma andiamo adesso al presente.

Con una storia Instagram pubblicata nella serata di ieri, però, la nota Nara ha annunciato la separazione dal nuovo attaccante del Galatsaray, chiedendo privacy. La curiosità riguarda però proprio l’annuncio di poco precedente da parte del bomber che, tramite pubblicazioni Instagram, poi cancellate, sembrava andare in direzione totalmente contraria rispetto all’annuncio della showgirl. Questo il contenuto della storia dell’agente e mamma.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.

Divorzio a sorpresa, cosa succede adesso a Wanda Nara e Mauro Icardi

C’è adesso la solita curiosità circa quella che potrà essere l’evoluzione della storia, soprattutto alla luce degli alti e importanti interessi in gioco. A partire dal ricchissimo patrimonio, anche immobiliare, passando per la cura degli interessi del bomber ex Inter e, soprattutto, la gestione dei figli avuti e adottati dai due. Ricordiamo che Icardi è adesso in forza al Galatasaray, in una Turchia di certo non brutta ma meno affascinante e ricca di opportunità rispetto a Parigi o la stessa Milano.

Prevedibile, dunque, un ritorno presso la capitale francese o all’ombra del Duomo da parte di Wanda, al fine di ritrovare la serenità in ambienti a lei più familiari e in compagnia di quella prole che con ogni probabilità resterà sotto la propria egida. Non meno probabile, poi, anche la separazione professionale dei due, con Icardi adesso atteso dalla scelta circa la nuova agenzia cui rivolgersi per poter curare i propri interessi. Ancora troppo presto, infine, per i primi bilanci circa la ripartizione del su citato e ricco patrimonio. Anche in questo caso, come sovente accade e come insegna anche il caso Totti, si passerà per via legali. Anche perché, questa volta, sembra davvero essere finita.