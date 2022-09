Fifa 23 rilascia la sua Web App; ecco tutte le funzioni e gli utilizzi che sblocca

EA Sports si è fatta ancora sentire preannunciando la sua nuova Web App di FIFA 23, la quale, oltre ad essere efficiente, si rivelerà essere sicuramente un portento.

EA Sports ha ufficialmente lanciato Web App di FIFA 23, grazie alla quale tutti i fan più affezionati possono accedere al mercato e a molte altre funzionalità in accesso anticipato rispetto al lancio del gioco. Potranno entrarvici tutti i giocatori che hanno creato un Club FUT in FIFA 22 o che hanno effettuato almeno un login al gioco prima del 1° agosto 2022.

Gli utenti che rispettano i requisiti potranno ricebere anche premi e ricompense basati sullo stato del loro account, sullo storico giocatore e su altri aspetti legati al profilo, come la presenza o meno di ban o segnalazioni per esempio. L’Accesso Anticipato alla Web App di FIFA 23 terminerà il 17 ottobre, dopodiché potranno continuare ad usarla solamente coloro che avranno effettuato almeno un accesso a FUT tramite FIFA 23.

I dettagli aggiuntivi per il sito dedicato a FIFA 23

Per chi non fosse al corrente di questa novità: la Web App offre il controllo totale sul proprio Club FUT al di fuori del gioco vero e proprio. Include il mercato e lo strumento per la personalizzazione dello Stadio FUT, inoltre consente di ricevere i premi attraverso le Sfide Creazione Rosa, selezionare una squadra da far partecipare agli eventi, controllare i progressi della community e seguire tutte le competizioni settimanali.

E insieme al lancio della Web App, EA Sports ha parlato della prima Squadra della Settimana di FIFA 23 Ultimate Team, che vanta tra le sue fila giocatori come Ciro Immobile della Lazio (87) e Mario Rui del Napoli (82) per esempio. La Squadra della Settimana 1, invece, rimarrà a disposizione per una settimana, cioè sino a mercoledì 28 settembre.

Che ve ne pare di questa novità? Riteniamo che sia quel genere di piattaforma particolare che piace a tutti noi, e che dovremmo conoscere a fondo dal momento che potrebhe esserci di aiuto un giorno di questi. Tenete a mente che ogni singola applicazione, come anche web app per esempio, sia in grado di mettere a disposizione una serie di funzionalità di tutto rispetto, e quella di FIFA 23 è un esempio concreto. Di seguito vi lasciamo altre informazioni inerenti alla Squadra della Settimana 1:

Undici Titolare

GK: Jeremias Ledesma (Cadiz) – 83

RB: Hamari Traore (Rennes) – 85 (Featured TOTW)

CB: William Saliba (Arsenal) – 83

RWB: Pablo Maffeo (Mallorca) – 82

CM: Kevin De Bruyne (Manchester City) – 92

CAM: Teji Savanier (Montpellier) – 84

RM: Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach) – 84

CDM: Palhinha (Fulham) – 84

LW: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – 90

ST: Ciro Immobile (Lazio) – 87

RW: Federico Valverde (Real Madrid) – 86

Sostituti e riserve