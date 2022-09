GoPro HERO11 Black Mini, la rivoluzione delle prestazioni in formato ridotto

Ormai è tradizione. GoPro continua con la sua strategia di immettere sul mercato un nuovo modello l’anno per la sua action cam. Una e trina. Tre i modelli per l’undicesima gamma di dispositivi: la rivoluzione delle prestazioni è in formato ridotto.

Dopo aver ricevuto un’anteprima non ufficiale la scorsa settimana, il marchio di proprietà della società californiana Woodman Labs ha annunciato ufficialmente Hero 11 Black e Hero 11 Black Mini. In pratica, l’erede del modello dell’anno scorso.

Un dispositivo completamente nuovo con dimensioni compatte e senza display. Nonostante le loro differenze fisiche, entrambi i modelli presentano gli stessi interni e capacità. Quest’anno, GoPro sta pubblicizzando un nuovo sensore più grande che è presente in Hero 11 Black e Hero 11 Black Mini.

Le nuove fotocamere saranno dotate di tre modalità Time Lapse con effetto notturno

Il sensore da 1/1,9 pollici consentirà a entrambe le fotocamere di acquisire video 5,3K a 10 bit a 60 fotogrammi al secondo. Il nuovo sensore consentirà un rapporto di aspetto 8:7 per i video, offrendoti maggiore flessibilità, con la possibilità di creare riprese verticali 9:16 per piattaforme di social media e anche video 16:9 per film tradizionali.

Le nuove fotocamere saranno anche in grado di scattare foto da 27 MP. Inoltre, GoPro sta anche debuttando con qualcosa chiamato HyperView, che renderà i video più intensi facendo “le attività sembrano più veloci”. Oltre a HyperView, GoPro Hero 11 Black e Hero 11 Black Mini presenteranno HyperSmooth 5.0, offrendo agli utenti una stabilizzazione impressionante quando sono in movimento.

Le nuove fotocamere saranno dotate di tre modalità Time Lapse con effetto notturno che renderanno più facile catturare scie stellari, dipinti di luci e luci posteriori dai veicoli. TimeWarp, che è una modalità che cattura time-lapse stabilizzati, sarà ora in grado di filmare in 5.3K. Ovviamente, per i più avventurosi, la GoPro avrà ancora i controlli Pro in modo che tu possa comporre il tuo tiro proprio come preferisci. Per offrire le migliori prestazioni della batteria, le nuove fotocamere saranno dotate della batteria Enduro dell’azienda, che offre prestazioni di punta, soprattutto a temperature più rigide.

La GoPro Hero 11 Black sono disponibili a partire da 499,99 euro, come punto di partenza. Per gli abbonati GoPro il prezzo scontato è di 399,98 dollari. Debutto ufficiale il 25 ottobre. Prima però sul proprio sito, poi il piccolo-grande prodotto sbarcherà altrove, a livello globale.

La versione GoPro HERO11 Black invece è già disponibile anche su Amazon: 349,98 euro per gli iscritti a GoPro, 449,99 euro per tutti gli altri.

FONTE