WhatsApp presenta gli Avatars: capiamo bene cosa sono, come si generano ed a cosa servono

WhatsApp non smette di pensare a delle nuove funzionalità che potrebbero migliorare l’applicazione in maniera esponenziale, ragione per la quale parlare di quello che progetta non può che essere un ottimo modo per restare aggiornati su ciò che fa. Da qui, dunque, capiamo che molto presto avremo modo di poter parlare di altri update interessanti, ma al momento a noi interessa discutere di quello attuale; vediamo che cosa è stato introdotto.

WhatsApp, come sempre, continua a lavorare su più fronti per offrire maggiori opportunità agli utenti. Se da una parte gli sviluppatori lavorano alla possibilità di modificare i messaggi inviati, dall’altra tentano di espandere i propri orizzonti concentrandosi sugoi avatar. Del tema si parla da tempo ormai, ecco perché a fine giugno la versione 2.22.15.5 beta per Android aveva anticipato che in futuro avremmo potuto rimpiazzare il nostro volto con un avatar durante una videochiamata. Come se non bastasse, ci sarà anche la possibilità di inviarli come adesivi in conversazioni e gruppi.

Delle due quella più a lunga scadenza è la prima, la quale è considerata abbastanza difficile da implementare in maniera gradevole e coerente. L’ultima, invece, è probabile che arrivi prima di quanto ci possiamo aspettare, anche se non ci sono stime sui tempi. Ma i lavori proseguono, e lo si vede dall’ultima versione beta di WhatsApp per Android, precisamente la a 2.22.21.3. Gli esperti di wabetainfo.com, a tal proposito, sono riusciti a dare un’occhiata in anteprima sulla direzione in cui lavorano gli sviluppatori; cosa hanno trovato?

Gli elementi importanti da conoscere sulla nuova funzione

A quanto pare WhatsApp potrà generare in automatico un set di adesivi a partire dall’avatar memorizzato nelle impostazioni di WhatsApp, nello specifico quanto creato sui lineamenti dell’utente. Da quella analisi, quindi, la piattaforma riuscirà a declinare l’avatar in tutta una serie di espressioni da condividere poi con amici e parenti, oltre che nei gruppi. La novità va nella direzione preferita dai produttori, ad esempio Apple con i Memoji o Samsung con gli Emoji AR, solo che così chiunque avrà un alter ego virtuale da condividere su WhatsApp a prescindere del tipo di cellulare che si possiede.

E tenendo conto delle parole degli esperti informatici di WaBetaInfo, in futuro sarà possibile utilizzare l’avatar generato da WhatsApp come immagine profilo sulla applicazione, rivoluzionando in grande questo concetto. E a voi che ve ne pare? L’idea vi sembra interessante, oppure sarà soltanto una delle funzionalità che non useremo mai e poi mai? Attualmente è difficile dare una spiegazione in merito, tuttavia siamo certi del fatto che sarà divertente poter avere un proprio avatar modificabile di volta in volta. Dobbiamo soltanto sperare che sia una impostazione interessante agli occhi di tutti e non solo per una ristretta cerchia di persone, ma visto e considerato che su WhatsApp le opzioni rilasciate siano sempre complete, attendiamo ulteriori aggiornamenti significativi al riguardo.