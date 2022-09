“Ha saputo della morte della nonna dal web”, la rabbia di Harry e il retroscena sulla Regina

Emergono incredibili retroscena del giorno della morte della Regina Elisabetta II a Balmoral: cosa è accaduto al Principe Harry.

Lo scorso lunedì si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II in una Londra blindata. Un evento che è stato seguito in tutto il mondo e, nell’Abbazia di Westminster, a portare l’ultimo saluto, oltre 2mila tra Capi di Stato e delegazioni estere.

Re Carlo III si è già insediato come nuovo Sovrano del Regno Unito, anche se per la incoronazione ufficiale bisognerà aspettare il prossimo giugno. Intanto, continuano ad emergere incredibili retroscena sulle ultime ore della Regina Elisabetta II.

La Sovrana, da mesi, risiedeva nel Castello di Balmoral di Scozia e soltanto Carlo e Anna sono riusciti a vederla prima della sua scomparsa. Seguendo sempre un rigido protocollo, sono arrivati tutti i Windsor – soltanto i consanguinei – ma c’è una storia a parte per il Principe Harry.

Come ha appreso la notizia il Principe Harry

Sono ben noti i problemi tra i Duchi del Sussex e la Famiglia Reale. Lo scorso 8 settembre, quando le condizioni di salute della Regina Elisabetta II si sono aggravate, è stato Carlo a chiamare Harry. Il Principe e la Duchessa Meghan Markle si sono dunque recati nel Regno Unito: come detto, verso Balmoral, si è recato soltanto Harry, dal momento che il protocollo prevede la presenza soltanto dei consanguinei.

Ma c’è un incredibile retroscena: come Page Six, l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II è arrivata alle 18.30, prima dell’arrivo del Principe Harry, che dunque non hanno atteso. Ma non solo: il Principe non sarebbe stato avvisato nemmeno della dipartita della Sovrana, sua nonna: “Hanno lasciato che lo scoprisse dalle notizie su internet quando è atterrato”.

Il rapporto tra i due Principi

Il sito Page Six ha citato fonti di Buckingham Palace e la notizia al momento non è stata confermata. La vicenda però ha scosso molto l’opinione pubblica e giustificherebbe – secondo molti – l’atteggiamento del Principe Harry durante i giorni del funerale e la fuga il giorno dopo di nuovo per la California.

Intanto, sempre le fonti citate del Palazzo Reale, ci sarebbero state diverse cene tra i Principi William e Harry, i quali avrebbero cercato di avvicinarsi, mentre sarebbe rimasta una certa freddezza tra il Re Carlo III e il suo secondogenito. Il problema principale per i Windsor, al momento, resta il libro annunciato per fine anno di Harry: parlerà della Famiglia Reale? Staremo a vedere.