“Doloroso momento da vivere”, così Wanda Nara annuncia la separazione con Mauro Icardi

Wanda Nara, sui social, ha annunciato di fatto la separazione da suo marito Mauro Icardi: ecco le tristi parole della showgirl argentino.

Loro sono una delle coppie più note, e chiacchierate, del mondo dello spettacolo internazionale, due autentiche star anche dei social. Lui, uno degli attaccanti argentini più famosi al mondo; lei, showgirl e influencer tra le più famose.

Stiamo parlando di Mauro Icardi e Wanda Nara. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una possibile crisi matrimoniale tra i due. Dal presunto tradimento dell’ex capitano dell’Inter con China Suarez sino ai presunti malumori della showgirl argentina per il trasferimento in Turchia.

Nonostante le numerose smentite degli ultimi tempi, le voci sembrano essere proprio vere: Wanda Nara e Mauro Icardi stanno per separarsi. A questo punto, anche il rapporto professionale – Nara è la manager del calciatore – è destinato a terminare.

Le parole di Wanda Nara

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta quasi 15 milioni di followers – Wanda Nara ha annunciato, di fatto, la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Nel messaggio si legge: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.

Anche se, come detto, la notizia era nell’aria da tempo, le modalità dell’annuncio da parte della showgirl argentina lascia perplessi in molti. Tra una storia Instagram e l’altra – come hanno fatto notare diversi utenti – c’è dunque soltanto un piccolo accenno alla vicenda. C’è chi invece difende Wanda Nara, la quale vorrebbe a questo punto soltanto tutelare la sua famiglia dalla – inevitabile – onda mediatica che si scatenerà durante il periodo della separazione.

Cosa accadrà adesso

Come detto, l’onda mediatica – specie in Argentina dove i due sono famosissimi e spesso protagonisti del gossip – sarà ampissima. A quanto si apprende, i legali dei due si starebbero già muovendo.

L’obiettivo – si rumoreggia in Argentina – sarebbe quello di evitare una lunga e distruttiva per entrambe le parti, battaglia legale per la separazione dei beni. Staremo a vedere.