Il Paradiso delle Signore 7, Matilde ingannata da Tancredi: ecco cosa è successo davvero tra i due

Tra intrighi e intrecci, la settima stagione de “Il paradiso delle signore” continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Dopo un’estate di riprese e un’attesa che ha messo alla prova gli appassionati della fiction, i protagonisti della Milano degli anni ‘50-’60 sono tornati a popolare il pomeriggio di Rai 1. Per la gioia del pubblico, infatti, lunedì 12 settembre è andata in onda la prima puntata della settima stagione de “Il Paradiso delle Signore”.

Un ritorno in grande stile, che ha registrato più di 1 milione e mezzo di telespettatori e oltre il 19% di share: di fatto, il miglior debutto in cinque anni, in versione daily della soap. Ad aprire le porte del magazzino è stata la neo direttrice Adelaide di Sant’Erasmo, immediatamente schieratasi contro la capo sarta Agnese Amato e soprattutto la stilista Flora.

Un calcio d’inizio che ha segnato la strada per un capitolo denso di tensione, azione e strategie, senza esclusione di colpi. Molti sono gli interrogativi emersi già in queste prime due settimane di messa in onda e non poche le congetture che i fan hanno iniziato a condividere tra loro per spiegare i comportamenti di alcuni personaggi.

Matilde e Tancredi sempre più lontani: che cosa sta succedendo tra i due?

Tra questi, Matilde e Tancredi stanno catalizzando sempre più l’attenzione del pubblico negli ultimi giorni per via di una serie di atteggiamenti in qualche modo misteriosi. Il sentore è che i guai siano dietro l’angolo, pronti ad assalire la coppia al momento giusto. A destare sospetti è innanzitutto il fatto che la coppia continui stranamente a evitarsi. Insolita anche la reazione della donna al messaggio recapitatole, nel corso dell’ultima puntata, dal marito, che la invita a essere presente alla cerimonia per la sua investitura come Presidente al Circolo della Stampa. Visibilmente scossa, il suo turbamento non fa che confermare che ci sia qualcosa sotto…

Matilde ingannata dal marito Tancredi: ecco il suo piano

Ed effettivamente, le puntate che andranno in onda dal 26 al 30 settembre daranno modo ai telespettatori di ricavare dei dettagli in più che in parte spiegano cosa sta succedendo. Matilde, infatti, si ritroverà a fare i conti con un’amara scoperta che la lascerà senza parole. Dopo l’incendio che ha distrutto il suo mobilificio, sarà convinta di ricevere indietro da Tancredi i soldi dell’assicurazione e ricostruire, in questo modo, la sua vita professionale. Il marito, però, si prenderà gioco di lei e utilizzerà il denaro per i suoi progetti personali. Riuscirà Matilde a farsi giustizia?