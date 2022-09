Uomini e Donne, Federica Aversano rifiuta Riccardo Guarnieri

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, nello studio di “Uomini e Donne” la tensione è già alle stelle.

La conclusione dell’ultima stagione di “Uomini e Donne”, lo scorso 1° giugno, è ormai un ricordo lontano. Dopo la pausa estiva, infatti, i telespettatori si sono tuffati a capofitto nelle nuove storie del trono classico e del trono over.

L’edizione 2022-2023, avviata da pochissimi giorni, sembra non stia tradendo le aspettative dei fan. Già nelle prime due puntate, i nuovi protagonisti della trasmissione sono entrati nel vivo di quei litigi e battibecchi a cui il pubblico è da sempre abituato.

E anche i volti ormai storici del programma hanno messo piede in studio più carichi che mai, tanto che sui social sono tornati a riecheggiare i nomi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, affiancati da quello della neotronista Federica Aversano.

Il due di picche di Federica Aversano a Riccardo Guarnieri

La terza puntata di “Uomini e Donne”, andata in onda il 22 settembre, si è infatti aperta proprio con un confronto tra gli ultimi due. Il cavaliere, già prima della fine della scorsa stagione, aveva espresso il suo interesse nei confronti della ragazza di Caserta. Al momento, però, non sembra che la tronista sia interessata ad approfondire la sua conoscenza. Pur riconoscendo in lui in bell’uomo, preferisce dedicare il suo tempo a qualcun altro. Il motivo? Non condivide affatto il modo in cui ha gestito la sua relazione con Ida Platano.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: quale sarà il loro destino?

Effettivamente, ciò che più ha segnato l’esperienza della parrucchiera di Brescia a “Uomini e Donne” è stata, per l’appunto, la storia con Riccardo Guarnieri. Dopo anni di alti e bassi, quella che sembrava una relazione ormai chiusa definitivamente è tornata sotto i riflettori della trasmissione di Canale 5 nel corso dell’ultima edizione con beneplacito dei telespettatori. La scelta del cavaliere di porre fine alla frequentazione con una nuova dama che aveva iniziato a conoscere fuori dallo studio, per tornare alla sua vecchia fiamma aveva fatto pensare che tra i due potesse ancora rinascere l’amore. A crederlo era soprattutto il pubblico: il ritorno in scena di Riccardo Guarnieri, infatti, aveva fatto schizzare i numeri del programma. Eppure, tutti hanno dovuto ricredersi: i due sono tornati ancora una volta a scontrarsi e hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. Le ferite, tuttavia, sembrano ancora aperte: il confronto con Federica, infatti, ha portato Ida e Riccardo all’ennesimo faccia a faccia. Quale sarà il destino della loro tormentata love story?