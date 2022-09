Costantino Vitagliano: “In un anno ho fatturato un milione di euro, poi è venuto giù il castello”

Costantino Vitagliano è uno dei tronisti più amati nati nel dating show condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua permanenza sul trono più ambito della televisione nostrana ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico che si è sinceramente affezionato a lui. Ancora oggi infatti è uno degli protagonisti del format più apprezzati, nonostante il fatto che siano trascorsi anni dalla sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5. Proprio di recente ha rilasciato della dichiarazioni che non sono passate in sordina. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano vuota il sacco, l’ex tronista confessa: “Ecco come vivo oggi”

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti più acclamati della storia di Uomini e Donne. Il suo fascino indiscutibile e la forte personalità lo hanno reso celebre ed oggi ha un vastissimo seguito sui social. Nonostante il fatto che sia trascorso un bel po’ di tempo da quando scese le scale per Uomini e Donne, è ancora uno dei volti più amati del format di Canale 5.

Il suo successo è esploso proprio quando deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi, in seguito ha lavorato in televisione ed ha preso parte ad alcuni film e fiction. Ma cosa fa oggi l’ex tronista? Lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista, le sue parole non sono passate inosservate. Ma cosa ha detto?

Costantino si è raccontato in una recente intervista per il Messaggero e, dapprima ha espresso il suo pensiero sulla morte improvvisa di Manuel Vallicella. “Non conoscevo la sua storia. Mi dispiace molto per quello che è successo” . “Ma non seguo queste cose – ha detto-, io col mondo dei tronisti non c’entro più. Non sono quello di Uomini e donne”.

Uomini e Donne, Costantino: “per 10 anni non ho più avuto una vita”

Vitagliano ha poi svelato come è diventato una star dello showbiz: “Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche”.

Poi ha aggiunto: “Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress . Infatti il corpo l’ha retto, ma la mente no. Ho sofferto di attacchi di panico, per 10 anni non ho più avuto una vita. Lavoravo sempre, facevo tre programmi a settimana, ero dappertutto. Poi è venuto giù il castello (l’arresto di Lele Mora, ndr), e siamo venuti giù tutti”- ha confessato.