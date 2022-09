Harry e Meghan Markle tagliati fuori: “Non hanno abbastanza carisma” | Il durissimo attacco

Harry e Meghan Markle sono di nuovo al centro della scena mediatica. I due duchi sarebbero infatti stati snobbati da Hollywood. Stando a quando riportato dagli esperti della Royal, entrambi non sarebbero particolarmente simpatici agli americani, tanto che non li avrebbero volutamente invitati sui red carpet ed eventi vari. Il motivo? Pare che siano considerati poco carismatici.

Harry e Meghan Markle cercano di entrare ad Hollywood, ma sono guardati con sospetto, ecco perchè

Che rapporto hanno Harry e Meghan con Hollywood? Si vocifera che i due siano interessati a farne parte ma che, dall’altra parte ci sia una certa diffidenza. Ma perchè? «il motivo principale per cui sono stati esclusi è che gli organizzatori sanno che tutta l’attenzione dei media sarebbe su di loro e toglierebbe l’evento o le persone lì per festeggiare», ha dichiarato l’esperta della Royal family, Kara Kennedy che fa luce sulla tendenza dei due a stare sempre al centro della scena, ovunque si trovino.

Stando a quanto si vocifera i due duchi di Sussex vorrebbero tanto entrare a fare parte di di Hollywood, l’esperta Kennedy ha anche lanciato un messaggio a Meghan Markle: «Tu e il tuo partner potete acquistare una villa con il codice postale giusto, uscire con le persone giuste e dire le cose giuste ai giusti eventi di beneficenza, ma questo non fa di te una coppia potente di Hollywood».

Harry e Meghan lasciano il Regno Unito, sono tornti dai figli Archie e Lilibet

Intanto i due duchi di Sussex hanno lasciato il Regno Unito e sono tornati dai loro tre splendidi figli. Harry e Meghan li avevano salutati lo scorso 3 settembre per recarsi ad alcuni eventi di beneficenza, a cui però non hanno presenziato a causa del contestuale aggravamento delle condizioni di salute della regina, poi scomparsa l’8 settembre presso il castello di Balmoral, in Scozia. Dopo giorni sono dunque tornati in California e non si sa quando faranno ritorno nel Regno Unito.

I fan della Royal sperano che i due possano riavvicinarsi ai membri del Palazzo, soprattutto sognano che Harry e William, i due fratelli possano un giorno riavere quel legame sincero e stretto che li ha uniti per anni.