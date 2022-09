Amici 22, Emanuel Lo perde la pazienza con Ludovica: “Che approccio è?”

Amici è ufficialmente ripartito, la classe si è formata ed i ragazzi hanno iniziato a seguire le lezioni. Il daytime intrattiene i telespettatori di Canale 5 e, di recente è andato in onda il primo incontro tra Ludovica e il suo maestro di hip hop. L’insegnante ha espresso le sue perplessità circa la giovane allieva, o meglio circa ciò che aveva visto in puntata domenica. La ragazza gli ha detto di non aver reso il massimo durante la sua performance perchè si è sentita inferiore rispetto agli altri allievi e perchè non immaginava che sarebbe entrata nella scuola.

Amici, Ludovica incontra il suo maestro, le parole dell’insegnante hanno fatto il giro della rete

Amici è iniziato ed il ragazzi si stanno mettendo in gioco. La giovane e talentuosa ballerina Ludovica, ha incontrato il suo maestro di ballo, spiegandogli di non aver dato il massimo a causa dell’insicurezza che l’ha bloccata. A quel punto Emanuel le ha detto: “Se tu entri dentro un posto, guardandoti intorno e sentendoti inferiore, che approccio è? Che inizio è?”. Il confronto tra Emanuel Lo e Ludovica ha messo in luce le insicurezze della giovane ballerina.

Ludovica ha spiegato di essere una persona che pretende tanto da se stessa, ma che le stesse aspettative che ripone, finiscono poi per buttarla giù. Il maestro le ha spiegato di averle dato il suo si per il banco, ma che deve dare il massimo per restare nella scuola.

Amici, il maestro Emanuel Lo parla con Ludovica, ecco cosa accadrà nella prossima puntata

“Io ti ho dato il mio sì ma Amici è lungo e va supportato dalla tua danza e dalla tua testa. Non devi mai sminuirti”. Ludovica ha poi detto che quando danza si sente bene, si sente libera di poter manifestare le sue emozioni. “E’ l’unico momento in cui mi sento libera di esprimere tutto quello che ho dentro”.

Pare proprio che il confronto tra il maestro e la giovane allieva sia stata proficua, secondo le anticipazioni che circolano sul web infatti, Ludovica nella puntata che andrà in onda Domenica 25 settembre darà il massimo, ricevendo anche un premio. Si tratta di notizie ufficiose, per scoprire se davvero la giovane farà un salto di qualità non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata.