Il Paradiso delle Signore 7, il destino di Gloria Moreau: decisivo l’intervento…della Rai!

Nelle prossime puntate della serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore, scopriremo il destino di Gloria, finita in carcere: l’aiuto di sua figlia Stefania. Ecco cosa accadrà.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 7, serie cult di Rai Uno, sta regalando incredibili colpi di scena ai telespettatori. In queste settimane – complici altri importantissimi avvenimenti, come i funerali della Regina Elisabetta II – sono saltati alcuni appuntamenti che verranno poi recuperati.

In questa prima parte della settima stagione si stanno affrontando i nodi del finale della scorsa stagione televisiva. Come lo scontro tra Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo: una faida che rischierà di mettere in ginocchio il grande magazzino milanese.

Oppure il ritorno di Ludovica Brancia, partita nella puntata finale del giugno scorso con Ferdinando di Torrebruna per la Grecia, e tornata a Milano da sola. La nipote della Contessa rimarrà senza parole nel vedere il grande cambiamento di Marcello Barbieri.

La scarcerazione di Gloria Moreau

Una delle grandi vicende è certamente l’arresto dell’ex capo-commessa del Paradiso, Gloria Moreau. La donna, minacciata da Gemma – desiderosa di vendicarsi di Stefania – decise di autodenunciarsi ai Carabinieri. Oggi Gloria è in carcere, ma ha ricevuto più volte la visita di Ezio Colombo e sua figlia Stefania sta facendo di tutto per smuovere l’opinione pubblica per la sua scarcerazione. La notizia è che ci riuscirà: la Moreau lascerà presto il carcere di Milano. Per la sua libertà si adopereranno in molti: Ezio – che è ancora legalmente suo marito – Stefania, ma anche Vittorio Conti.

Stefania, che ha scritto anche un libro per parlare delle peripezie vissute da sua mamma in questi mesi, chiederà aiuto al patron di grande magazzino milanese. Vittorio, riuscirà tramite i suoi contatti a far arrivare una troupe Rai ad una delle presentazioni del libro di Stefania. Un’onda mediatica nascerà in breve tempo, sino a quando Gloria non riceverà un telegramma: ha ricevuto la Grazia e potrà presto uscire di galera.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

In queste settimane, Gloria e Ezio si sono riavvicinati molto. Ricordiamo che l’uomo è ancora legato a Veronica, ma quest’ultima – con una decisione che stupito in molti – venuta a conoscenza del gesto di sua figlia Gemma, ha deciso di spedirla in convento.

Veronica però avrà un timore, potrebbe saltare il matrimonio con Ezio? La verità è che l’uomo vuole ancora convolare a nozze con lei.