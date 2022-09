U&D, Gemma Galgani confessa: “In passato ho sofferto in amore, ma oggi sogno le nozze”

La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha parlato della sua vita privata e del sogno di convolare presto a nozze.

Lei è una delle grandi protagoniste, da oltre 10 anni, del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi oltre vent’anni fa, e in onda tutti i giorni, in daytime dalle 14.45 circa, Uomini e Donne.

Stiamo parlando della dama 72enne torinese, Gemma Galgani. Negli anni, in parterre, la dama ha vissuto diverse storie d’amore, come quella con Nicola Vivarelli o Giorgio Manetti.

La dama della trasmissione di Maria De Filippi, oggi, sogna di convolare a nozze: le sue parole.

Le parole della dama di Uomini e Donne

Nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv, Gemma Galgani ha parlato al cuore aperto della sua vita sentimentale. La dama torinese ha parlato della nuova stagione di Uomini e Donne e quali sono le sue aspettative, ovvero trovare l’anima gemella: “Spero un uomo sincero, leale e affettuoso con cui condividere momenti piacevoli. Seguirò ancora una volta il cuore, ma mi costruirò anche una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi e da situazioni poco limpide. A ogni nuova conoscenza mi sciolgo in un oceano d’amore, ma con gli uomini sbagliati mi faccio male”.

Gemma Galgani ha poi parlato della delicatezza di certi momenti vissuti nel parterre del programma di Canale 5: “Sono una donna genuina e penso sempre che lo siano altrettanto gli altri nei miei confronti, ma purtroppo non è sempre così. Quando si è coinvolti non è facile capire chi si ha davanti, per questo mi avvalgo dei preziosi consigli delle mie sorelle e delle amiche più care, tra cui un’altra dama dello show di Canale5, cioè Ida Platano”.

Gemma Galgani vuole convolare a nozze

Nella scorsa stagione, la dama Isabella Ricci ha trovato il grande amore con il cavaliere Fabio Mantovani e, i due, sono convolati a nozze pochi mesi fa. Gemma Galgani auspica un percorso simile per questa edizione? Ha risposto la dama: “Me lo auguro con tutto il cuore. Sarebbe una vittoria sia per me sia per lo show che mi ha ospitato in questi anni. Solo a pensare di sposarmi già mi emoziono. E vorrei trovare l’uomo giusto con il quale camminare verso un futuro all’insegna della serenità”.

Intanto, a differenza della scorsa edizione, ci sono già dei corteggiatori per Gemma Galgani. Come ricorderanno i telespettatori, infatti, l’anno scorso la dama attese diverse settimane prima di conoscere un nuovo cavaliere. La dama torinese troverà il grande amore? Staremo a vedere.