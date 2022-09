Entra in campo mentre si gioca la Laver Cup e si dà fuoco di fronte a Federer

Un attivista per il clima ha fatto irruzione durante il match tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, si è seduto in campo dandosi fuoco a un braccio

Un fuori programma alquanto choc quello che ha caratterizzato la prima giornata della Laver Cup. Nel corso del match tra i tennisti Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, un attivista per il clima ha fatto irruzione in campo, si è messo vicino alla rete e poi si è dato fuoco a un braccio. Tutto questo sotto gli occhi dei grandi mostri sacri del tennis, tra cui Federer, che va verso il ritiro da questo sport.

Le fiamme sono state spente in breve tempo e le televisioni hanno oscurato l’accaduto, inquadrando i due tennisti sconvolti da quanto avevano visto. Gli steward sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme che nel frattempo era anche divampato sulla superficie. La gara è poi proseguita dopo che sono sopraggiunti anche gli addetti alla sicurezza che hanno preso e condotto via il giovane attivista, e pulito il terreno di gioco dal liquido infiammabile che era rimasto in loco.

Questa invasione di campo è avvenuta per protestare contro i cambiamenti climatici, di cui il giovane è un’attivista. Il ragazzo aveva indosso una maglietta su cui era riportata la seguente dicitura:«Stop ai jet privati in Gran Bretagna».

Si tratta di un tema che è stata focus di un’altra manifestazione occorsa nel corso della semifinale del Roland Garros tra Marin Cilic e Casper Ruud, che poi ha visto la vittoria del tennista norvegese. Quella volta, una donna si è legata alla rete per protesta e come sensibilizzazione in merito al suddetto argomento. Nell’ultimo Gran Premio di Silverstone, invece, per la Formula 1, attivisti per il clima avevano fatto irruzione sulla pista.

La Laver Cup sta attirando moltissimo l’attenzione dei media di tutto il mondo, perché mai come quest’anno, la stagione tra il Team Europe e il Team World sta avendo tanto successo. La ragione è da ritrovare nella presenza dei 4 big del tennis. Stiamo parlando, infatti, di Nadal, Djokovic, Murray e Federer.

In particolare, è l’ultima opportunità di vedere Federer in campo prima che si ritiri, in doppio con il suo acerrimo avversario Rafa.