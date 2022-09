GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi nella bufera: “Ginevra a gambe aperte con…”

Elenoire Ferruzzi è finita al centro della bufera. La gieffina non ha speso delle parole particolarmente edificanti per la sua coinquilina Lamborghini e, le dichiarazioni al vetriolo hanno fatto immediatamente il giro della rete. La concorrente in seguito alle sue esternazioni è stata tacciata di sessismo. Ecco cosa ha detto e perchè ha ingenerato tanto scalpore.

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi nella bufera, le sue parole hanno indignato il popolo dei social

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente partita ed i concorrenti del programma si sono messi in gioco, mostrando le più variegate sfaccettature delle loro personalità. La squadra di vipponi scelta da Alfonso Signorini e dalla sua redazione, piace e convince il pubblico del reality che sta seguendo con interesse le prime puntate dello show. Ma, nelle ultime ora a catalizzare l’attenzione generale sono state alcune dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi che ha parlato di Ginevra Lamborghini.

Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, ed alcuni utenti l’hanno accusata di sessismo. La gieffina mentre chiacchierava con Sara Manfuso ha detto: “Gambe aperte…Non ti dico quello che non ha fatto ieri con quei due nuovi. Così sopra. Su questi due nuovi…”.

Elenoire che dice che Ginevra stava a gambe aperte quando si stava semplicemente divertendo con gli altri veramente squallida#gfvip pic.twitter.com/UFvtGCEa9g — Francy🦋 (@cmqgiuls) September 23, 2022

Grande Fratello Vip, la gieffina fa scoppiare la polemica, accusata di sessismo

Sara le ha chiesto se stesse scherzando ed Elenoire ha risposto: “Certo l’ho vista io…”. Poi ha continuato spiegando: “Aveva bevuto però non ti hanno fatto una flebo, sei cosciente. L’ho vista io. Quell’altro l’ha presa con le gambe sopra…”. Sul web i commenti si sono susseguiti velocissimi, in tanti non hanno gradito le sue parole, accusandola di non rispettare l’altrui libertà.

“La tua battaglia per essere libera perde di valore quando poi critichi la libertà degli altri di essere loro stessi…” – ha scritto un utente. Un altro ha invece espresso tutto il suo rammarico per la delusione provata quando ha sentito le sue parole: “Mi spiace, però parlando così mi sta deludendo…”