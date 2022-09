Il Paradiso delle Signore, spoiler di Alessandro Tersigni: “La novità importante di Vittorio è….”

Uno dei protagonisti indiscussi de Il Paradiso delle signore è certamente Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti, l’attore ha svelato novità importanti su quanto accadrà al suo personaggio nei prossimi episodi.

Dei vari concorrenti del Grande Fratello, Tersigni è stato tra coloro i quali hanno partecipato al reality ha avuto più successo una volta terminata la sua avventura dentro la casa, come dimostra la sua carriera di attore.

In questi anni si è misurato in diverse produzioni tra cinema e soprattutto tv, fino a far parte sin dalla prima stagione della fiction Il Paradiso delle signore, dove interpreta un consulente poi diventato proprietario del negozio omonimo.

Nel corso del tempo avrà degli alti e bassi legati alla gestione delle quote del negozio stesso, mentre da un punto di vista sentimentale avrà relazioni importanti con Teresa, Andreina ed in particolar modo con Marta, ma la fine della storia porterà l’uomo ad affrontare un momento difficile, da cui però sembra riprendersi.

Le ultime vicende

Dai primi episodi della settima stagione del serial sembrano esserci dei cambiamenti importanti nel suo personaggio, lo stesso Tersigni ha concesso un’intervista a Diva e Donna, dove ha svelato alcune situazioni future relative a Conti e non solo.

Sulla situazione sentimentale di Vittorio ha così risposto: “Ci saranno grandi novità in amore ma non posso anticipare molto, posso solo dire come sia nell’aria e poi in seguito si vedrà cosa potrà ancora accadere“.

Cosa accadrà al suo personaggio

Secondo voci insistenti, il suo nuovo amore con una delle novità della stagione corrente, e corrisponderebbe al nome di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, la quale è sposata con Tancredi, ma la sua storia sembra destinata al capolinea; anche se il suo matrimonio, così come quello di Vittorio con Marta non è ancora stato dato ufficialmente per chiuso, ragion per cui i diretti interessati dovranno risolvere la loro rispettiva situazione prima di dichiararsi.

Sulle voci di una possibile chiusura de Il Paradiso delle signore, ha ribadito Alessandro Tersigni in questo modo: “Ogni tanto spuntano, ma a noi dà fiducia il pubblico, dagli ascolti al riscontro per strada, quando ti chiede cosa farà Vittorio Conti e quando confonde il personaggio con te stesso“