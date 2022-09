GF Vip 7, Luca Salatino: la fidanzata Soraia sbotta: “La falsità di alcune persone…”

Iniziato il Grande Fratello Vip, a partecipare al reality vi è Luca Salatino, alle prese con una concorrente, nei suoi confronti sbotta la fidanzata Soraia Ceruti, ecco cosa è accaduto.

La coppia si era conosciuta in televisione nel dating Uomini e Donne, fuori da quel programma la loro storia è continuata, ma in questi giorni i due si trovano lontani l’uno dall’altro, in quanto Salatino è stato scelto come uno dei concorrenti del GF Vip, la cui partenza è avvenuta questo lunedì sera.

Durante questi primi giorni, i gieffini hanno iniziato a conoscersi e sono iniziate le prime amicizie ma anche qualche scontro, mentre dal punto di vista del gioco sono arrivate le prime nomination.

A rischiare di uscire nel prossimo serale saranno il giornalista Attilio Romita e la showgirl Pamela Prati, mentre per quanto concerne Luca Salatino, l’ex tronista ed apprezzato chef ha avuto qualche diverbio e malinteso.

Cosa è accaduto

Nei primi giorni dentro la casa, lo chef era riuscito ad avere dei buoni rapporti con Elenoire Ferruzzi, ma la cantante ha rivelato di essere attratto da lui, provocandone però il suo cambio di umore.

La sua reazione non è stata infatti delle migliori, tenendo a ribadire di essere entrato nella casa felicemente fidanzato con Soraia Ceruti, il tutto però è avvenuto con toni scherzosi, ma la sua fidanzata ha reagito a sua volta nei confronti di un’altra concorrente del reality.

Le sue esternazioni

Direttamente sui social, ha interpretato quanto accaduto tra il fidanzato e la Ferruzzi come uno scherzo, ma ha avuto parole di fuoco riguardo a Sara Manfuso ed in particolare al suo atteggiamento.

Ecco le sue esternazioni sul suo profilo Instagram: “Io non ho resistito questa notte, la falsità di alcune persone non ha limiti, e mi riferisco a Sara Manfuso, la falsità con cui sostiene stia scherzando Luca, quando è stata la prima ad incoraggiarla, creando illusioni nei confronti di Elenoire“. Questo il suo sfogo, mentre Luca Salatino continua il suo percorso insieme ai coinquilini, lunedì sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e chissà se questa sua esternazione sarà arrivata a destinazione.