Mostra i genitali al parco davanti a donne e bambini: denunciato 60enne

Mostra i genitali al parco davanti a donne e bambini: denunciato un 60enne di origini straniere. Avrebbe seguito e molestato una donna che stava passeggiando.

Scattata la denuncia per un 60enne di origini straniere residente a Foligno (Perugia). Secondo quanto si apprende dalle fonti, l’uomo sarebbe stato denunciato nelle scorse ore per atti osceni in luogo pubblico.

Dopo aver raggiunto un parco cittadino, frequentato da mamme e bambini, l’uomo avrebbe infatti seguito e molestato una donna, abbassandosi pantaloni e mutande, e mostrandole i suoi genitali.

L’uomo ha negato tutto

L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, presso il il Parco dei Canapè, parco pubblico di Foligno le cui origini risalgono al 1776. Si tratta di una zona ampiamente frequentata da mamme e bambini, con i più piccoli che passano il loro tempo a giocare tra loro. Ma un uomo, uno straniero di 60 anni, avrebbe cercato di turbare quella quiete compiendo atti osceni.

Secondo quanto riportato dalle fonti, infatti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti sul posto a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo. La telefonata sarebbe stata una donna, che avrebbe raccontato di essere stata molestata dall’uomo proprio mentre era al parco. Il 60 enne si sarebbe avvinato a lei, per poi abbassarsi sia i pantaloni che la biancheria, così da mostrarle le proprie parti intime.

Immediato l’intervento degli operatori. Dopo aver preso i contatti con la richiedente, la vittima avrebbe riferito di essere stata importunata mentre passeggiava all’interno del parco, proprio in prossimità delle giostre dove si trovavano diversi minori. Spavenata dall’indecente comportamento, la donna avrebbe seguito tutte le indicazioni fornitele per telefono dagli agenti della Sala Operativa del Commissariato di Foligno.

Si sarebbe dunque allonatana velocemente dal parco, con l’uomo però che non la perdeva di mira. Il maniaco l’ha infatti seguita per diversi minuti a breve distanza, per poi fermarsi lungo la strada. Fondamentali le indicazioni e le descrizioni fornite dalla vittima. I poliziotti sarebbero infatti riusciti a rintracciare il 60enne nel giro di poco. Avvicinato e fermato dalle forze dell’ordine, l’uomo tuttavia avrebbe negato quanto commesso, raccontando piuttosto di essere uscito a fare una passeggiata. L’uomo è stato portato presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione, e terminate tutte le attività di rito è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.