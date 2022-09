“Siamo i tecnici del gas”, anziana 91enne sventa il furto e li fa arrestare. I tre impostori sono finiti agli arresti domiciliari. Fondamentale la pronta reazione della donna.

Fondamentale la reattività dell’anziana signora. Grazie al suo intervento e alla segnalazione fatta pervenire alle forze dell’ordine, è stato possibile identificare e fermare tre malviventi che avevano provato a rapinarla in casa.

Secondo quanto si apprende dal comunicato dei carabinieri, infatti, è stato emesso nelle scorse ore un provvedimento restrittivo nei confronti di tre soggetti accusati di tentato furto. Tutti e tre i responsabili sono finiti agli arresti domiciliari.

In tre finiti agli arresti domiciliari

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, i fatti risalirebbero allo scorso 7 maggio. Proprio quel giorno, infatti, i tre soggetti finiti ai domiciliari si sarebbero presentati davanti all’abitazione di una anziana signora di Molfetta, in provincia di Bari. La donna, di 91 anni, avrebbe aperto loro la porta, dopo che questi si erano identificati come tecnici del gas.

All’anziana avrebbero raccontato di dover controllare prima il contatore e poi la caldaia. Ed è con questo stratagemma che sarebbero riusciti ad entrare nel suo appartamento, con lo scopo di mettere a segno un furto. Non si sarebbero di certo aspettati la pronta reazione della vittima, che invece è riuscita a scongiurare il raggiro e, a distanza di mese, a farli finire in manette.

Nella giornata di ieri, i militari dell’Arma della Stazione di Molfetta, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, hanno infatti eseguito un provvedimento restrittivo nei loro confronti. Il reato a loro riconosciuto è quello di tentato furto. La donna avrebbe fornito ai carabinieri tutte le informazioni utili con le quali è stato possibile ricostruire la vicenda. Sotto il coordinamento della Procura di Trani, è stato dunque chiesto all’autorità giudiziaria di disporre di un ordine di esecuzione di misura cautelare. I tre soggetti sarebbero tre uomini, tutti residenti a Molfetta. I militari li hanno accompagnati presso le loro rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Per ulteriori sviluppi in merito alla vicenda, sarà necessario attendere l’interrogatorio di garanzia.

Dal canto loro, i carabinieri hanno rilanciato l’appello alla massima attenzione, soprattutto verso i cittadini più deboli e anziani. “Conoscere le tecniche adottate dai truffatori per raggirare gli anziani è il primo passo per difendersi. È proprio questo il fine che si sono prefissati i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari su tutto il territorio della città metropolitana che, proseguendo nella campagna d’informazione, incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie, mettono in guardia le persone anziane dalle principali tecniche messe in atto dai truffatori”, hanno spiegato i militari dell’Arma in una nota ufficiale.