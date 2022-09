“Uomini e Donne”, Maria De Filippi “Queen del web”| Si fa beffa di Riccardo e manda tutti in delirio

Anticipazioni del dating di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, dove proprio la padrona di casa mette con le spalle al muro Riccardo Guarnieri facendo impazzire il web… Ma c’è anche l’attacco di Pinuccia alla redazione, che fanno delle prossime puntate dei veri capolavori da non perdere.

A Uomini e Donne si torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Federica Aversano in studio. Il cavaliere tarantino, già nella passata edizione, aveva fatto dei particolari apprezzamenti nei confronti della nuova tronista.

Nel corso della puntata di ieri, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha ribadito che per lei è un bell’uomo, ma non nutre tutta questa curiosità nei suoi confronti. In particolare, non le sono piaciuti alcuni dei suoi atteggiamenti nei confronti di Ida Platano, sebbene non provi simpatia per quest’ultima.

Maria De Filippi manda in onda un filmato che mostra Riccardo Guarnieri discutere con un corteggiatore, Fabio, per ballare con la Aversano. Dopo di che fa sapere che il cavaliere ha chiesto alla redazione di poter corteggiare Federica. Ma la padrona di casa prende la parola mandando in sollucchero il web.

“Uomini e Donne”, Maria De Filippi “Queen del web”. Si fa beffa di Riccardo

La padrona di casa gli fa però presente, che per conoscere la tronista è necessario che si sieda insieme ai giovani corteggiatore. E qui arriva un passo indietro da parte di Riccardo, il quale sembra improvvisamente aver allontanato l’idea di poter frequentare la ragazza. Infatti, Maria gli fa notare che se mai dovesse sedersi tra i corteggiatori, sarebbe Federica a decidere il suo destino nella trasmissione, seguendo le regole del Trono Classico. Nasce così una bufera su Riccardo. In particolare, Tina si lascia andare a forti attacchi verso il cavaliere. “Tu hai toccato proprio il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”. Si unisce al coro Amando Incarnato, il quale prende la palla al balzo per accusare il Guarnieri. “Alzati e vattene a casa”, urla il cavaliere napoletano, che si prende l’applauso dello studio e, anche di molti utenti sui social network. “Io ci sono passato con persone che mi piacevano realmente. Tu pur di stare al centro dell’attenzione vai da lei”, continua Armando. Nel bel mezzo del caos, Maria De Filippi non riesce a trattenersi e ride in faccia a Riccardo. La padrona di casa, come molti telespettatori, trova divertente la situazione che si è creata. Soprattutto perché Guarnieri si tira indietro non appena scopre che per corteggiare Federica dovrebbe sedere tra i corteggiatori e potrebbe essere eliminato da un momento all’altro.

Pinuccia attacca la redazione

Scosse elettriche anche tra Pinuccia e Tina Cipollari, nel corso della puntata andata in onda oggi. I toni si accendono sempre di più tra le due ‘nemiche’. Neanche Maria riesce a calmare gli animi. L’opinionista esagera con le parole e si lascia andare a offese senza fine nei confronti della dama. Il tutto accade quando Alessandro si trova al centro studio insieme a una nuova arrivata, Rosalia.

Subito, viene inquadrata Pinuccia, che appare decisamente infastidita da quanto sta accadendo. Già nel corso della puntata di ieri, opinionista e dama avevano dato vita ad un acceso scontro. Oggi, la situazione si complica ulteriormente. Maria fa sapere che Pinuccia “Ce l’ha con la redazione”. La dama del Trono Over si è scagliata contro chi lavora dietro le quinte, accusandoli di essere dei bugiardi. Ridendo, Maria dice: “Ha detto che la redazione è bugiarda”.

A rispondere ci pensa lei stessa: “Perché vedo che c’è sempre qualcosa che non va. Sarò io pignola, sarò cattiva”. Maria entra nel dettaglio e spiega che il giorno prima Pinuccia ha saputo che Rosalia è interessata ad Alessandro. Ha così chiesto spiegazioni alla redazione, che in quel momento ancora non ne sapeva nulla. Vedendo Alessandro e Rosalia avviare una conoscenza, Pinuccia si è sentita presa in giro. Per la dama sembra davvero essere arrivato il momento di voltare pagina. “Non me la prendo più. Troverò qualcun altro. La conosco bene la vita io”, dichiara.