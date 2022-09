Verissimo e Domenica In: gli ospiti di Silvia Toffanin e Mara Venier | La dura sfida

Si preannunciano grandi ospiti durante il fine settimana per Domenica In da una parte con Mara Venier e dall’altra Verissimo condotto da Silvia Toffanin, andiamo a vedere chi sarà rispettivamente presente sui due prodotti televisivi nel giro di poche ore.

Se la tv italiana è in una fase stagnante per quanto riguarda i canali tematici, sono diventati pochi i programmi ben consolidati, tra questi certamente Domenica In rappresenta l’appuntamento principale della Rai nell’ultimo giorno della settimana, con Mara Venier da record per quanto concerne il numero di conduzioni della sua trasmissione.

Quando era nata Domenica In, doveva ancora vedere la luce Mediaset, ma nella sua storia pochi programmi sono diventati longevi, uno di questi è Verissimo, affidato da alcuni anni a Silvia Toffanin, la quale ha visto raddoppiarsi gli appuntamenti dalla passata stagione.

Se il rotocalco di Canale 5 è leader nella fascia pomeridiana del sabato, per quanto concerne la domenica si profila uno scontro importante, anche se la contemporaneità dei due prodotti avviene solo per un’ora circa. Oltre agli ascolti, vi è anche una forte contesa tra gli ospiti, come accadrà anche in questa occasione.

Chi sarà presente su Rai Uno

Iniziata anche l’avventura di Ballando con le stelle, in studio da Mara Venier ci sarà la collega Milly Carlucci, mentre per lanciare la serie Sopravvissuti, vedremo l’attore protagonista della serie, vale a dire Lino Guanciale. Spazio anche al lungometraggio Dante, per cui saranno presenti Sergio Castellito ed il regista Pupi Avati.

A trovare la Venier anche l’amica Luciana Littizzetto, ed oltre alla comicità ci sarà modo di trattare la musica a Domenica In con la presenza di Francesco Gabbani ed Elodie, quest’ultima impegnata nel promuovere il suo primo film in carriera.

Le presenze attese nel programma Mediaset

Nella puntata di sabato ci saranno Pio e Amedeo, a pochi giorni dal ritorno su Canale 5 di Emigratis, oltre alla coppia di comici sarà in studio Eva Robin’s, Rosalinda Cannavò, la cantante Irene Grandi e poi il campione olimpico Marcel Jacobs, appena fresco di matrimonio.

Anche la domenica ci sarà come ospite una sportiva appena sposata, vale a dire Federica Pellegrini, presente insieme al nuovo marito Matteo Giunta, mentre per la musica ci saranno due veterani come Al Bano ed Iva Zanicchi. Grande curiosità per l’intervista di Silvia Toffanin alla star di Hollywood, Sylvester Stallone. Infine, il 25 settembre a Verissimo vedremo le Donatella e poi la nuova coppia di Striscia la Notizia formata da Luca Argentero ed Alessandro Siani.