Il Paradiso delle Signore, clamorose novità | Ecco la nuova star che arriva e chi invece se ne va

Grandi novità sulla soap dei record, “Il Paradiso delle Signore”, soprattutto nel cast. Ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio, volto molto noto della tv. Ma anche qualche chiarimento su un addio.

Arrivano gli spoiler di una delle soap più amate in Italia, “Il Paradiso delle Signore” che da anni fa compagnia nel primo pomeriggio di Rai Uno. Da questi si viene a sapere dell’arrivo di un nuovo personaggio, nell’elegante grande magazzino.

Questo avrà con un oscuro passato alle spalle ed è pronto a portare guai e scompiglio nelle trame .

Si tratta di Tancredi di Sant’Erasmo, nipote della Contessa Adelaide e fratello maggiore di Marco. Ora si viene anche a sapere chi sarà l’attore che lo interpreterà.

Il paradiso delle signore, clamorose novità. In arrivo un grande attore molto noto

Ora, proprio grazie alle anticipazioni si viene finalmente a sapere chi sarà l’attore che interpreta Tancredi: Flavio Parenti. L’attore è un volto noto delle fiction sia Rai che Mediaset e di recente ha impersonato il chirurgo Lorenzo in “Un medico in famiglia 9” ma ha anche recitato in “Distretto di polizia“, “Cenerentola” e “Leonardo“. Il suo personaggio è, come detto, il fratello maggiore di Marco ma tra i due, per motivi non ancora del tutto rivelati, non sono in buoni rapporti e l’arrivo del primo a Milano non piacerà per niente al giovane giornalista. Tancredi è anche marito di Matilde Frigerio ma anche qui i rapporti non sono per niente idilliaci. L’uomo è di vecchio stampo con valori antichi e tradizionali mentre la donna è una femminista ed emancipata e vorrebbe trovare una sua autonomia ed indipendenza. Nel corso delle puntate, inoltre, si scoprirà anche un retroscena: l’uomo durante un incendio alla fabbrica di mobili della famiglia di sua moglie Matilde, è rimasto offeso ad una gamba per salvare la vita alla donna e per questo motivo per muoversi userà un bastone.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

Si scoprirà che Matilde sin da subito sarà attratta da Vittorio Conti ed anche quest’ultimo ricambierà i suoi sentimenti. Insomma tra i due scoccherà la scintilla ma entrambi saranno frenati. La donna dal marito Tancredi, mentre Conti dal ricordo ancora vivo e presente della moglie Marta. Tuttavia le cose potrebbero prendere una piega inaspettata e non è escluso che si arrivi allo scontro tra Tancredi e Vittorio. Proprio parlando di quest’ultimo, si sono sparse voci su un addio del personaggio di Vittorio Conti. Alessandro Tersigni, l’attore che lo interpreta, ha fatto chiarezza sulla cosa durante un’intervista.

“Quello che si dice è un conto, quello che possiamo dire noi attori è un altro…” ha raccontato senza sbilanciarsi troppo, ma non chiudendo la porta a questa probabilità. Nel breve termine però, il personaggio di Vittorio vivrà molte vicende: “Ci saranno grandi novità, ma non posso anticipare molto. Posso dirti che il nuovo amore è nell’aria, poi bisogna vedere che succede…” ha commentato Tersigni.