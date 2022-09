Andrea Delogu respinta da un ristorante per il suo abbigliamento: com’era vestita la conduttrice

Disavventura per Andrea Delogu, la quale è stata cacciata da un ristorante, andiamo a vedere come mai è stata rifiutata dal locale ed anche cosa è accaduto alla conduttrice per essere arrivati a quel punto della situazione.

Tra le presentatrici più apprezzate negli ultimi anni, Andrea Delogu si è suddivisa i compiti tra radio e televisone, diventando uno dei volti principali della Rai.

Dal 2012 conduce su Radio2 La versione delle due in compagnia della giornalista Silvia Boschero, mentre a livello televisivo il suo 2022 è stato molto intenso, prima con lo show musicale Tonica, poi con la serata evento Tocca a noi – Musica per la pace, mentre in estate è stata la conduttrice del Tim Summer Hits in compagnia dell’amico e collega Stefano De Martino.

Da un punto di vista sentimentale sta vivendo una storia d’amore con un ragazzo più giovane di lei, ma nella vita privata ha dovuto fare i conti con una situazione non molto piacevole.

Cosa è accaduto

A sconvolgerla un apparente giornata come le altre, dove una volta terminata la sua sessione in palestra, la speaker e presentatrice si era recata in un ristorante per ricaricarsi dopo gli sforzi fisici.

Di ritorno da casa, l’opportunità di cenare insieme ad un’amica nella trattoria appena aperta era decisamente ghiotta, ma una volta arrivata al locale, le viene negato l’accesso in quanto i posti erano tutti occupati, ma la situazione in realtà era ben diversa.

I motivi di quanto avvenuto e la sua delusione

Come spiegato dalla diretta interessata, ecco come si sono svolti i fatti dalla sua versione nel proprio profilo Instagram: “Finisco la palestra e sono vestita in abbigliamento sportivo, entro in trattoria e chiedo se si possa mangiare, ma mi viene detto come non vi sia posto; dopo qualche minuto chiamo per vedere se vi è un posto per tre persone e mi dicono di aspettare, a quel punto ho capito di essere stata rifiutata per come ero vestita“.

Una sorta di dress code su cui Andrea Delogu è rimasta particolarmente delusa, in particolare per essere stata presa in giro e sentirsi dire una bugia per non fare entrare lei e la sua amica.