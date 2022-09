Uomini e Donne, Gemma “sgamata”: “Il patto con Maria De Filippi è…”

In questa nuova stagione di Uomini e Donne si è ripresentata Gemma Galgani, la quale ha promesso a Maria De Filippi di riuscire a fare qualcosa di diverso rispetto al passato, ecco quali sarebbero le intenzioni da parte della dama piemontese.

Da quando la trasmissione è stata elargita agli Over, Gemma Galgani è diventata una della prime protagoniste sin da subito, era il 2010 e da allora ha fatto parte della versione riservata alle persone adulte, divenendone un punto fisso.

Il suo obiettivo sin da subito era quello di trovare l’uomo giusto, ed in questi anni in molti si sono proposti e non sono mancate le storie per lei, anche se è sempre mancato qualcosa per il lieto fine.

Una storia molto intensa è stata quella con Giorgio Manenti, verso il quale era nato un rapporto profondo e dopo le varie frequentazioni sembrava tutto pronto per vivere la sua storia al di fuori del programma, ma con il cavaliere sono sorte delle complicazioni, e dopo la fine di tale avventura, per la Galgani è stato sempre più complicato trovare la persona ideale con cui stare accanto.

Cosa ha dichiarato

Di recente è stata intervistata dal settimanale Nuovo, dove si è raccontata in vista del percorso all’interno del dating e quale tattica adotterà nelle prossime puntate per riuscire a raggiungere il suo obiettivo.

A tal proposito, le sue parole alla rivista sono state: “Cercherò di costruirmi una corazza per proteggermi da corteggiatori poco limpidi e con finti interessi”.

Le parole nei confronti della conduttrice

Riguardo alla De Filippi, la dama ha avuto parole di elogio: “Gli prometto di riuscire a trovare l’uomo giusto per me, supererò qualsiasi ostacolo per innamorami davvero, Maria con me è stata straordinaria, mi rassicura in qualsiasi momento ma non mi ha dato alcun consiglio sino ad ora“.

In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Chissà se Gemma Galgani riuscirà una volta per tutte a trovare l’amore nel corso di questa stagione appena iniziata, le cui vicende della versione Over e di quella standard si sviluppano nel pomeriggio di Canale 5 da lunedì a venerdì.