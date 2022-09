GF Vip 7, volano paroloni tra Luca e Elenoire, lite furibonda: “Ti sei vergognato”

Al Grande Fratello è scoppiata la lite tra la gieffina Ferruzzi e Luca Salatino. I due si sono scontrati in un duello verbale che ha spiazzato gli altri inquilini della casa ed i telespettatori. Ma perchè c’è stato l’alterco tra i due? Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, scontro al vetriolo tra i due gieffini, il web resta attonito

Il Grande Fratello Vip è iniziato ed i concorrenti si stanno mettendo in gioco. Tra risate, giochi e confidenze si sono accese anche le primi liti. Nelle ultime ore infatti è divampata una discussione tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Sembrava che i due avessero trovato un punto d’incontro ed invece, è scaturito un alterco, l’ennesimo. La tensione è cresciuta a poco a poco nel corso della diretta per poi esplodere quando l’ icona LGBTQ ha dichiarato che Luca prova dei sentimenti per lei, ma nascondo le sue emozioni.

Salatino è rimasto di stucco, spiegandole che tra loro c’è un’amicizia, l’amore è un’altra cosa e che è innamorato di Soraia, la sua fidanzata Soraia Ceruti. La gieffina non sembra però aver compreso ed è tornata sull’argomento, ribadendo il suo pensiero ossia che l’ex tronista nutre un certo interesse nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip scoppia la lite tra Luca e Elenoire

Elenoire ad un certo punto ha detto: “Tanto siamo sempre alle solite. Prima ci stanno e poi non ti fanno vedere in giro. Questo è il classico esempio, senza aver manco fatto niente figurati”- alludendo al fatto che Luca si vergognerebbe a farsi vedere con lei, motivo per il quale, secondo la gieffina starebbe reprimendo i suoi sentimenti. Ma non è finita qui, Elenoire ha anche dichiarato che Luca non è innamorato di Soraia. Dopo qualche ora, l’ex tronista non ha più retto ed ha sbottato.