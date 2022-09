Bagno nel fiume durante l’alluvione: morti 7 ragazzi

7 ragazzi tra i i 15 e i 27 anni fanno il bagno nel fiume durante una festa religiosa. L’alluvione li travolge e muoiono tutti e 7

Venezuela. Una vera e propria tragedia colpisce le famiglie di 7 ragazzi giovanissimi, di età compresa tra i 15 e i 27 anni. Cosa è successo? I ragazzi, tutti facenti parte della Chiesa metodista, si erano trovati per un raduno a Lobatera, regione venezuelana nello stato di Tàchir.

Il gruppo, costituito da circa 40 persone, stava per celebrare una festa religiosa, durante un raduno della Chiesa metodista. I 7 ragazzi, proprio per onorare questa celebrazione religiosa, si stavano immergendo in un fiume in una regione delle Ande venezuelane al confine con la Colombia, nello stato di Táchira. Proprio in quel frangente, sono stati colpiti da un’alluvione che li ha travolti, spegnando le loro giovani vite.

Una tragedia, che ha provocato la morte di 7 ragazzi giovanissimi. «Nella parte alta della montagna c’era una grande cascata, che, alimentata dalle piogge, ha prodotto un’alluvione che ha trascinato via alcune persone. Finora sono stati trovati sette corpi e stiamo ancora cercando tre dispersi».

Queste le parole di Freddy Bernal, il governatore, che ha spiegato le dinamiche dell’accaduto tramite un video, diffuso sui social media. Insomma, da quanto si apprende, le persone che si stavano facendo il bagno nel fiume, per onorare la festività, erano più delle sette che sono state trovate morte.

Circa una quarantina i membri della Chiesa metodista che si erano trovati per un raduno religioso a Lobatera. Raduno durante il quale, per l’appunto, avrebbero celebrato una festa religiosa. Dei membri, alcuni di essi si erano immersi nel fiume per fare il bagno, quando sono stati colpiti dall’alluvione, che ha provocato la morte dei 7 giovanissimi ragazzi.

Proseguono con difficoltà le ricerche dei dispersi. Le caratteristiche geografiche di questa regione montuosa, abbinate alle temperature davvero basse, infatti, rendono ancora più ardua l’operazione di ricerca. Nonostante le forze coinvolte in campo sono andate avanti fino a tarda notte, nella speranza di ritrovare vivo qualcuno dei dispersi.

I corpi ritrovati finora sono sette, tutti di ragazzi giovanissimi, di età compresa tra 15 e i 27 anni. Si tratta di Leonela e Elian Navas, marito e moglie di e 25 anni, Ledys Suarez di 19 anni, Eliani Pineda di 15 anni, Valentina Ruiz di 15 anni e Victor Ramirez, di 27 anni.