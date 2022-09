Concorsi pubblici, da ottobre boom di assunzioni

L’autunno del 2022 non porterà solo preoccupazioni e ansia per il caro bollette e la guerra: sono in arrivo tanti concorsi pubblici che potrebbero trasformarsi in opportunità lavorative per tanti italiani.

Una speranza per tantissimi italiani: i concorsi pubblici, da sempre, sono un’occasione per stabilizzare i redditi e per garantirsi, in molti casi, un futuro più sereno dal punti di vista economico. E anche se la composizione del mondo del lavoro è cambiata molto nell’ultimo decennio, in una fase così delicata di crisi economica e rialzo dei prezzo e del costo della vita, sapere che di qui a breve potrebbero aprirsi interessanti possibilità lavorative è certamente una buona notizia.

Autunno caldo, ma di opportunità

Gli ultimi mesi di questo 2022 saranno infatti pieni di nuove opportunità lavorative, grazie a nuovi concorsi pubblici: entro poco tempo saranno pubblicati nuovi bandi di concorsi, che vanno ad aggiungersi a quelli – già numerosi – da poco conclusi. Sono i settori pronti a una nuova tornata di assunzioni: dai ministeri all’Inps, fino all’Agenzia delle Entrate. Ma non è l’unica notizia positiva: mentre infatti il settore della Pubblica amministrazione prosegue con il piano Brunetta, che prevede l’assunzione fino a 4 milioni di nuovi impiegati statali, sta finalmente mutando il funzionamento del turn over. Se infatti in passato le assunzioni nella Pubblica amministrazione erano previste per sostituire vecchie figure e impiegati prossimi alla pensione, adesso con i nuovi concorsi si punterà a introdurre nuove figure in possesso di nuove competenze. Per non perdere queste nuove e possibili opportunità di lavoro è bene quindi rimanere aggiornati su quali saranno i nuovi bandi, quando usciranno e quanti saranno i nuovi posti a disposizione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi concorsi pubblici.

Concorsi pubblici, ecco i bandi e i posti a disposizione

Come detto, sono davvero numerosi i bandi di concorso che si apprestano a essere pubblicati nei prossimi mesi entro la fine del 2022 in Gazzetta Ufficiale e altrettanto numerose saranno quindi le assunzioni. Pur non essendoci ancora una data ufficiale per l’uscita di ogni bando, per i quali si consiglia di controllare costantemente le pubblicazioni della Gazzetta, è possibile conoscere quali saranno i bandi e i posti per ognuno di essi.

Ecco alcuni tra i bandi più importanti previsti nei prossimi mesi: